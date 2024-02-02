"Я не собираюсь с ним судиться": пострадавший водитель из Караганды высказался о ситуации

Водитель скорой помощи, пострадавший в Караганде, заявил, что не собирается подавать в суд на ударившего его мужчину, и ответил на обвинения в "хайпе", передает NUR.KZ.

Обращение мужчина опубликовал на своей странице в TikTok. Оказалось, что он активно ведет свои страницы в соцсетях и из-за сложившейся ситуации появились мнения о том, что он "хайпует" на произошедшем.

"Обращаюсь к тем, кто неправильного обо мне мнения. Я веду свою страницу Tik-Tok уже давно, полтора года. Если посмотрите все видео внизу, сами убедитесь. Помимо того, что я водитель "скорой", я еще актер.

Не думайте обо мне плохо, что один раз избили, и я на этом хайпую. Нет. Слава Аллаху, я добиваюсь всего честным трудом. Всякое бывает. Я не собираюсь с ним судиться и иметь от этого выгоду. Это меня нисколько не интересует. Поймите правильно.

Скажу одно - Аллах всех прощает, какие бы ты не совершал ошибки. Я не говорил что, не прощаю его, что подам на него в суд, и не буду такое говорить. Все мы не безгрешны, все ошибаемся, все мы люди. (...)

Засудив его я не получу никакой выгоды. Каждый казах мне как брат. Давайте быть милосерднее и относиться с пониманием", – заявил пострадавший мужчина.

При этом он отметил, что ему уже лучше. Водителю провели первую операцию на нос, которая прошла успешно. Ожидается вторая операция.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

Депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Вчера вечером стало известно, что подозреваемого в нападении задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы. Позже полиция опубликовала кадры с задержанием мужчины.

Также в Сети появилось видеообращение задержанного Дакебаева. В ролике, который был снят еще до задержания, он заявил, что собирается сам сдаться полиции и попросил прощения у пострадавшего.

Там не менее, правоохранители заявили, что явки с повинной не было.