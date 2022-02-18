Аблай Мырзахметов сложил полномочия главы правления НПП "Атамекен"

Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

Аблай Мырзахметов в ходе IX внеочередного съезда НПП "Атамекен" сложил с себя полномочия председателя правления нацпалаты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Учитывая все обстоятельства, я принял решение, как председатель правления перед избранным новым составом президиума, перед новым председателем президиума, сегодня сложить полномочия", – сказал Мырзахметов.

Он напомнил, что нацпалата была создана 8 лет назад.

"За это время мы с вами прошли большой путь, итогом которого стало создание диалоговой площадки по взаимоотношению бизнеса и власти.

Не все, наверное, решили, честно признаю, не все удалось. Сейчас прозвучала критика закона (о нацпалате - прим. ред.): я не снимаю ни с себя, ни с моих коллег (ответственности - прим. ред.). Это, наверное, тоже наше упущение и справедливая критика, с чем согласен", - добавил он.

Между тем, по его оценке, палата "состоялась".

Напомним, в ходе того же съезда был избран председатель президиума нацпалаты "Атамекен". Им стал Раимбек Баталов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956765-ablay-myrzahmetov-slozhil-s-sebya-polnomochiya-glavy-pravleniya-npp-atameken/