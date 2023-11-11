Дело об убийстве супруги Куандыка Бишимбаева находится на контроле руководства МВД
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Дело об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, находится на контроле руководства МВД. Об этом сообщили в ДП Астаны, передает NUR.KZ.
Как указывается на официальной странице ведомства в Instagram, расследование по факту убийства женщины в ресторане ведется по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).
"Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД", - отметили в ведомстве.
Здесь напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Гибель супруги Куандыка Бишимбаева
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.
Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября. Сегодня ее похоронили. Подруги погибшей заявили, что в семье экс-министра были проблемы.
Кроме того, выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
Ранее в ДП Астаны пояснили, что расследование уголовного дела проводится по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045289-delo-ob-ubiystve-suprugi-kuandyka-bishimbaeva-nahoditsya-na-kontrole-rukovodstva-mvd/