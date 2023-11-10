От помощника президента до ареста за коррупцию: что известно об экс-министре Куандыке Бишимбаеве

Вчера в СМИ и соцсетях появилась информация о задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Что известно о произошедшем и самом экс-министре – в материале NUR.KZ.

Кто такой Куандык Бишимбаев

По данным ИПС "Юрист", Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде.

Окончил Казахскую государственную академию управления, Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати и Университет им. Дж. Вашингтона в Вашингтоне по программе "Болашак".

Является кандидатом экономических наук.

Трудовой путь начинал с должности менеджера Управления заимствования и структурного финансирования, позже работал главным менеджером Управления казначейских операций в Банке развития Казахстана.

Позже также работал в Управлении инвестиционного планирования и анализа Министерства экономики и бюджетного планирования, в Национальном инновационном фонде, в Центре маркетинговых и аналитических исследований.

С 2005 по 2006 год занимал должность советника министра экономики и бюджетного планирования РК.

В 2006 году был советником заместителя премьер-министра РК.

С 2006 по 2007 год возглавлял Центр развития торговой политики при Министерстве индустрии и торговли РК.

В 2007 году был назначен вице-министром индустрии и торговли РК.

В 2008-2009 годы – заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Казахстана.

С мая 2009-го по март 2010-го – помощник президента Республики Казахстан.

С 2010 по 2011 год – вице-министр экономического развития и торговли РК.

С 2011 по 2013 год – заместитель председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

С 2013 по 2016 год – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Дважды назначался на пост министра национальной экономики – в мае и сентябре 2016 года.

Куандык Бишимбаев. Фото: primeminister.kz

В разные годы входил в состав советов директоров ФНБ "Самрук-Казына", АО "Банк развития Казахстана", АО "НК "СПК "Каспий", АО "НАК "Казатомпром", АО "Казпочта", АО "НК "Казахстан темир жолы" и других.

В 2016 году участвовал в выборах в депутаты мажилиса парламента РК от партии "Нұр Отан".

Является лауреатом республиканской премии "Жастар".

Отметим, что, по информации ИПС "Юрист", Куандык Бишимбаев является сыном депутата мажилиса V созыва Валихана Бишимбаева - членом парламента Бишимбаев-старший был с 2012 по 2016 год.

За что уже был судим Куандык Бишимбаев

В январе 2017 года в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в неоднократном получении взяток.

Позже в ведомстве раскрыли подробности дела.

Куандык Бишимбаев в суде. Фото: NUR.KZ

По материалам следствия, Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций.

Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию под видом оплаты за питание и проживание рабочих.

"Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 млн долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С.", – заявляли тогда в бюро.

Суд по делу прошел в начале 2018 года. Государственный обвинитель запрашивал для экс-министра 12 лет колонии.

В марте 2018-го Бишимбаеву вынесли приговор – суд счел его вину доказанной и приговорил к 10 годам колонии. По решению суда у экс-министра должны были конфисковать имущество и лишить его ордена "Құрмет".

Куандык Бишимбаев в суде. Фото: NUR.KZ

При этом, несмотря на приговор, на свободу Бишимбаев вышел уже осенью 2019 года. Тогда в суде сообщали, что Бишимбаев подал представление о замене наказания на более мягкое. Оно было удовлетворено.

В МВД объясняли, что осужденный имеет право обратиться с ходатайством о смягчении меры наказания.

"Он обратился, суд учел все необходимые обстоятельства. До 4 лет 8 месяцев ему было снижено наказание. Из 4 лет и 8 месяцев он две трети отбыл, осталось чуть больше года. По моему, год и три месяца. Эти год и три месяца ему заменены на более мягкое наказание – штраф", – рассказывали в министерстве.

Что произошло 9 ноября 2023 года

Вчера, 9 ноября, ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Астане вновь задержан бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев – он якобы избил свою супругу в одном из столичных ресторанов, после чего та скончалась.

В Департаменте полиции Астаны подтвердили, что 9 ноября в одном из ресторанов столицы произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина, получившая телесные повреждения. Подозреваемого задержали, ведется расследование.

Однако называть имена фигурантов дела в полиции не стали.

Информированный источник подтвердил корреспонденту NUR.KZ, что задержан экс-министр Бишимбаев. Мы вновь обратились за комментарием в Департамент полиции Астаны, там пока не ответили.

В столичном суде нашему корреспонденту сообщили, что информация о Бишимбаеве пока не поступала.

Что известно об умершей супруге экс-министра Куандыка Бишимбаева

По информации на сайте ИПС "Юрист", Нукенова Салтанат Амангельдиновна родилась в 1992 году. Является второй супругой Куандыка Бишимбаева.

Салтанат Нукенова. Фото: facebook.com/saltanat.nukenova

В Сети о девушке крайне мало информации. Аккаунт в Instagram у Салтанат был закрыт, на него подписано 7,6 тыс. человек. Судя по всему, покойная увлекалась астрологией: в "шапке" профиля она подписала себя как mad astrologer.

При этом в соцсетях распространили видео со свадьбы Бишимбаева и Нукеновой. В одном из скриншотов Салтанат, отвечая на вопрос подписчика, сообщила, что познакомилась с супругом на консультации по астрологии.

Какое наказание грозит Бишимбаеву

Срок наказания зависит от статьи, по которой квалифицируется дело – в полиции ее не назвали.

Если действия будут расценены как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, то, согласно части 3 статьи 106 УК РК, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Если дело будет рассматриваться как убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, то, согласно статье 99 УК РК, обвиняемый наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.