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"Просили уйти от него": подруги рассказали о проблемах в семье Бишимбаева

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Свадебный обряд в ресторане
Свадебный обряд. Фото: instagram.com/aitym

Подруги Салтанат Нукеновой рассказали о ее семейной жизни, заявив, что просили девушку расстаться с Куандыком Бишимбаевым. Однако она якобы постоянно прощала мужа и надеялась на то, что он изменится, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на церемонии прощания с Салтанат Нукеновой в Павлодаре корреспонденту NUR.KZ удалось поговорить с подругами погибшей.

"Она была классной подругой. Вы видите, сколько собралось людей. Это говорит о том, что Салтанат была замечательным человеком. Мы подруги ее, в школе учились. Мы приехали из Астаны", - поделились девушки.

По словам подруг, Салтанат и Куандык познакомились через Instagram. Встречались буквально несколько месяцев, а после сразу поженились. Отношения узаконили в Астане. О начавшихся проблемах в их семье они догадывались.

"Она сначала скрывала от всех. Мол, просто поругались, она все приуменьшала. Они познакомились, он проходу ей не давал. Он сам ее увидел в Instagram, влюбился заочно, нашел, добивался, она даже изначально не хотела с ним на свидание идти, он находил ее везде, ухаживал. Нам казалось, что вот он ее так любит, а потом после всего этого сахарного шоу побои начались. Она его прощала, возвращалась", - говорит подруга Марина.

По словам девушек, Салтанат Нукенова 24 часа в сутки была с Куандыком Бишимбаевым. При этом они опровергают слухи и заявляют, что супруга экс-министра не могла ему изменять, потому что сильно любила его и была под тотальным контролем, поскольку даже общение с подругами сократилось в разы.

"Мы просили ее много раз уйти от него. С ее слов, она уходила, снимала квартиру, потом он ее опять доставал, умолял, на коленях - "люблю", возвращал. Мы ей говорили, что такие люди не меняются, а она все равно возвращалась.

Она говорила: "Я его люблю, я без него все равно не могу". Я потом уже другой подруге сказала, что он ее убьет, потому что так больше не может продолжаться, а буквально через неделю мне звонит подруга и говорит, что он ее убил", - рассказала другая подруга Индира.

Напомним, сегодня в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре прошла церемония прощания с Салтанат Нукеновой. Похоронили ее на кладбище в поселке Ленинский.

Гибель супруги Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября.

Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

В ДП Астаны пояснили, что расследование уголовного дела проводится по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045253-prosili-uyti-ot-nego-podrugi-rasskazali-o-problemah-v-seme-bishimbaeva/

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