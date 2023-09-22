Ущерб на 180 млрд тенге: апелляцию по делу "Оператора РОП" рассмотрели в Астане

Суд вынес решение по апелляционной жалобе по делу "Оператора РОП". Судья постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, передает корреспондент NUR.KZ.

Приговор суда первой инстанции в отношении Коротенко, Кумаргалиева, Примкулова и Темирбекова судья постановил оставить без изменения.

По мнению судьи, оснований для возобновления судебного следствия, допроса свидетелей, специалистов, экспертов, исключения из дела в качестве недопустимых доказательств заключения специалистов не усматривается.

"Приговор суда в отношении руководителя ТОО "Оператор РОП" и экс-вице-министра экологии оставлен без изменения. Согласно приговору, судом первой инстанции установлено, что трое руководителей РОП поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии неоднократно совершали хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем необоснованных оплат услуг аффилированной компании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости.

Кроме того, вице-министр экологии, злоупотребляя своими полномочиями, подписал незаконный приказ, которым ввел расширенные обязательства производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции с причинением тяжких последствий.

Также руководители ТОО "Оператора РОП" при пособничестве вице-министра покушались похитить 180 млрд тенге, находящихся на счету ТОО, при строительстве аффилированной компанией шести мусоросжигающих заводов на территории Казахстана", – заявил судья.

Он дополнил, что руководитель ТОО под видом выплаты дивидендов похитила бюджетные средства в размере 920 млн тенге.

"Приговором суда вышеперечисленные лица осуждены и им назначено предусмотренное законом наказание. Гражданский иск потерпевшей стороне удовлетворен, а имущество, добытое в результате совершенного хищения, конфисковано.

Изучив доводы апелляционных жалоб, материалов дела, заслушав участников процесса, судебная коллегия пришла к выводу, что вина осужденных доказана совокупностью представленных доказательств", – резюмировал судья.

Дело "Оператора РОП"

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

Тогда отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

19 января работу "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане прекратили, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей – передали госорганизации АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов и руководитель ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Также стартовало расследование в отношении бывшего гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

В начале апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" планировали похитить 180 млрд тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Муктарову объявили в розыск. А 5 июля Антикор сообщил, что Муктарова задержана в ОАЭ.

За несколько дней до этого в Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП" – были осуждены бывшие руководители компании, а также экс-глава Минэкологии.

Позже Шнар Муктарову экстрадировали из ОАЭ. Она подозревается в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.