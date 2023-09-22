Дело "Оператора РОП": прокурор попросила оставить приговор суда без изменения

В Астане проходят слушания по апелляционной жалобе по делу "Оператора РОП". Сегодня гособвинитель попросила оставить апелляционную жалобу без рассмотрения, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале заседания были заслушаны замечания представителей потерпевших. Так, представитель "Жасыл Даму" попросил оставить решение суда в части гражданского иска без изменений, отметив, что считает его законным и обоснованным. Представитель ТОО "РОП" также сообщил, что замечаний не имеет.

Также на суде выступила прокурор Аймаганова.

"Ознакомившись с апелляционными жалобами сторон, я прихожу к следующему: что судебный акт первой инстанции основан на достоверно установленных фактах, показаниях свидетелей, представителей потерпевших, экспертизах и других доказательствах, которые полностью согласуются с материалами уголовного дела.

Вина подсудимых подтверждается обращением "Жасыл Даму" с актом проверки в отношении должностных лиц "Оператор РОП", согласно которым в инвестиционную политику на 2022 год необоснованно включены расходы в сумме 180 млрд тенге на проекты в обрабатывающей промышленности.

Показания Коротенко, Кумаргалиева, председателя наблюдательного совета "Оператора РОП" Кусаинова, бывшего директора Waist to energy Коноплянова и Айтаева, зампред правления Фонда развития промышленности Гаппарова, согласно которым обсуждалось использование денежных средств "Оператора РОП" в размере 180 млрд тенге, включенных в инвестиционную политику под видом финансирования для проектов в обрабатывающей отрасли для строительства мусоросжигающих заводов", – заявила прокурор.

Она добавила, что согласно показаниям директора департамента Минэкологии Аширбаева, исполнителя Хамитова, Примкулов "незамедлительно согласовывал инвестиционную политику "Оператора РОП" на 2022 год, в которую необоснованно включили 180 млрд тенге на проект энергетической утилизации отходов под видом финансирования проектов в обрабатывающей отрасли".

"Тем самым способствовав растрате указанных средств. Показания Примкулова, согласно которым рассматривалась возможность финансирования энергетической утилизации отходов за счет средств "Оператора РОП" напрямую, то есть, собрано в качестве утильсбора. Осужденные не хотели брать на себя ответственность за финансирование со стороны "Оператора РОП" в пользу Waist to energy в размере 180 млрд тенге и инсценировали направление этих средств в Фонд развития промышленности для финансирования проектов в обрабатывающей отрасли.

То есть, тем самым подтверждается то, что все осужденные знали о том, что зарезервированные денежные средства в размере 180 млрд тенге предназначались на финансирование проектов энергетической утилизации отходов.

Кроме того, согласно ответа Бюро нацстатистики, объект энергетической утилизации отходов не относится к обрабатывающей отрасли. Также, согласно заключения аудиторской фирмы, предусмотренное "Оператором" финансирование строительства 6-7 мусоросжигающих заводов не соответствует требованиям Экологического Кодекса", – заявила прокурор.

Она сообщила, что считает, что действия осужденных были намерены и согласованы.

"Поэтому считаю доводы в апелляционной жалобе необоснованными и прошу оставить без удовлетворения, а судебный акт первой инстанции - без изменения", – заключила гособвинитель.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения, которое огласят сегодня в 15.00.

Дело "Оператора РОП"

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

Тогда отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

19 января работу "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане прекратили, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей – передали госорганизации АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов и руководитель ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Также стартовало расследование в отношении бывшего гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

В начале апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" планировали похитить 180 млрд тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Муктарову объявили в розыск. А 5 июля Антикор сообщил, что Муктарова задержана в ОАЭ.

За несколько дней до этого в Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП" – были осуждены бывшие руководители компании, а также экс-глава Минэкологии.

Позже Шнар Муктарову экстрадировали из ОАЭ. Она подозревается в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.