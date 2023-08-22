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Суд по делу Боранбаева снова начался в Астане после отмены приговора

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Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

В Астане снова начался судебный процесс по делу Кайрата Боранбаева – ранее приговор к 8 годам лишения свободы по уголовному делу отменили, передает корреспондент NUR.KZ.

Проходящий сегодня в столице судебный процесс называется апелляцией по правилам первой инстанции. В составе суда три судьи под председательством Айсулу Сламбековой.

Рассматриваемое уголовное дело все также касается предъявленного ранее прокурором обвинения в адрес экс-главы правления QazaqGaz Кайрата Боранбаева и других лиц – их обвиняют в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

В ходе суда Боранбаев заявил, что признает вину "в рамках процессуального соглашения" - ранее о заключении этого соглашения ходатайствовали его адвокаты. Далее на судебных заседаниях обсудят условия соглашения.

Напомним, что отмена приговора Боранбаева и еще двух осужденных состоялась в июле 2023 года – всех троих оставили под стражей, но назначили рассмотрение апелляции.

Сам приговор Боранбаеву и другим лицам огласили в марте – кроме лишения свободы ему назначили конфискацию имущества, лишение права занимать должности на госслужбе, а также лишение госнаград.

Дело Кайрата Боранбаева

Бывшего главу правления нацкомпании QazaqGaz Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года.

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

31 марта 2023 года в отношении Боранбаева был вынесен приговор. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также суд постановил внести представление президенту страны о лишении Боранбаева госнаград – орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033427-sud-po-delu-boranbaeva-snova-nachalsya-v-astane-posle-otmeny-prigovora/

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