Журналистам запретили освещать суды по делу Боранбаева

Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

В суде Астаны заявили, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева. По этой причине СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы из зала суда до приговора, передает корреспондент NUR.KZ.

"Некоторые журналисты на своих личных аккаунтах в соцсетях выложили видеозаписи с фрагментами судебного процесса. Путем монтажа к видеозаписи наложены субтитры с оценочными суждениями, которые после замечания председательствующим в суде были удалены из аккаунта.

Свидетели обратились к суду с тем, что они против того, чтобы их персональные данные и показания в суде распространялись в СМИ. В СМИ без согласия свидетелей распространяются их персональные данные, что нарушает положение статьи 10 закона РК "О персональных данных и их защите".

Своими субъективными убеждениями журналисты пытаются заранее сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии, что недопустимо по закону", – заявила судья Назгуль Бапакова.

Суд постановил запретить представителям СМИ применение в зале судебного заседания аудио- и видеозаписи. Журналистам разрешено присутствовать на заседаниях, поскольку это открытый процесс и вести записи вручную, однако публиковать материалы из суда также запрещено.

Журналисты поинтересовались у судьи, могут ли они записывать комментарии свидетелей и участников суда вне стен зала, где проходят заседания. Судья сообщила, что это также запрещено.

Напомним, что суд над бизнесменом Боранбаевым начался 30 декабря 2022 года - его и еще ряд лиц подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе газа. В суде сообщили, что часть похищенного Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006354-zhurnalistam-zapretili-osveschat-sudy-po-delu-boranbaeva/