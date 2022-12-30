Боранбаев встретит Новый год под стражей. Суд отказал ему в изменении меры пресечения
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Сегодня в столице проходит суд по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева – адвокат попросил изменить подсудимому меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом, передает корреспондент NUR.KZ.
После обеда суд №2 Сарыаркинского района Астаны огласил свое решение о ходатайстве адвоката Боранбаева – защитник просил изменить меру пресечения в отношении бизнесмена, поскольку Боранбаев погасил весь ущерб по делу, а также нуждается в медицинском обследовании.
Также доводом защиты было наличие у Боранбаева несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида и престарелой матери на иждивении.
Судья решила, что для изменения меры пресечения нет оснований и отказала в удовлетворении ходатайства.
Таким образом, бизнесмен проведет Новый год под стражей. Ранее во время своей речи он поздравил всех с наступающим праздником и удивился, что "30 декабря можно находиться в суде".
Также Боранбаев заявил, что погасил ущерб в 14,5 млрд тенге, но не признает вину.
"Январские события затронули всех тех, кто связан с семьей, одним из них являюсь я. Но есть презумпция невиновности, гарантированная Конституцией - лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана судом", - заявил бизнесмен.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте 2022 года. Бизнесмена и бывшего главу правления QazaqGaz подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.
В июле Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщала, что в рамках резонансных дел с признаками легализации преступного дохода, в том числе в отношении Кайрата Боранбаева, а также Кайрата и Гульмиры Сатыбалдыулы, в Казахстан из Люксембурга было возвращено свыше 170 млн долларов США.
26 декабря стало известно, что дело Кайрата Боранбаева направлено в суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003792-boranbaev-vstretit-novyy-god-pod-strazhey-sud-otkazal-emu-v-izmenenii-mery-soderzhaniya/