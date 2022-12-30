Боранбаев встретит Новый год под стражей. Суд отказал ему в изменении меры пресечения

Кайрат Боранбаев. Фото: olympic.kz

Сегодня в столице проходит суд по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева – адвокат попросил изменить подсудимому меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом, передает корреспондент NUR.KZ.

После обеда суд №2 Сарыаркинского района Астаны огласил свое решение о ходатайстве адвоката Боранбаева – защитник просил изменить меру пресечения в отношении бизнесмена, поскольку Боранбаев погасил весь ущерб по делу, а также нуждается в медицинском обследовании.

Также доводом защиты было наличие у Боранбаева несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида и престарелой матери на иждивении.

Судья решила, что для изменения меры пресечения нет оснований и отказала в удовлетворении ходатайства.

Таким образом, бизнесмен проведет Новый год под стражей. Ранее во время своей речи он поздравил всех с наступающим праздником и удивился, что "30 декабря можно находиться в суде".

Также Боранбаев заявил, что погасил ущерб в 14,5 млрд тенге, но не признает вину.

"Январские события затронули всех тех, кто связан с семьей, одним из них являюсь я. Но есть презумпция невиновности, гарантированная Конституцией - лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана судом", - заявил бизнесмен.

Напомним, Боранбаев был задержан в марте 2022 года. Бизнесмена и бывшего главу правления QazaqGaz подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

В июле Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщала, что в рамках резонансных дел с признаками легализации преступного дохода, в том числе в отношении Кайрата Боранбаева, а также Кайрата и Гульмиры Сатыбалдыулы, в Казахстан из Люксембурга было возвращено свыше 170 млн долларов США.

26 декабря стало известно, что дело Кайрата Боранбаева направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003792-boranbaev-vstretit-novyy-god-pod-strazhey-sud-otkazal-emu-v-izmenenii-mery-soderzhaniya/