Дело Мухамедиулы по отелю "Дипломат": подсудимый заявил об отводе судьи

В Астане проходит судебный процесс по делу об отеле "Дипломат", согласно которому экс-директора Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют в рейдерстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Предыдущее заседание перенесли из-за того, что подсудимые не успели ознакомиться с новым обвинительным актом, который появился в деле.

Между тем, сегодня стало известно, что в деле поменялся судья и началось главное судебное разбирательство. Это вызвало возмущения одного из подсудимых, Кошенова, который заявил отвод судье Имашеву.

"У нас нет возможности подать ходатайства, которые подаются на предварительном слушании. Вы знаете, что было объединено несколько дел, у нас не было времени с ними ознакомиться. Причин много.

У меня государственный адвокат, и я с ним не пересекался. По своему эпизоду я не ознакомлен. Месяц назад передали в суд дела, а до сих пор не началось (судебное разбирательство - прим. ред.), лучше бы дали это время на ознакомление", - возмутился подсудимый.

Его поддержали и другие обвиняемые.

"Мы не можем начать судебный процесс, нам дали месяц, сказали, что надо быстро ознакомиться (с делом - прим. ред.). Я пример приведу - нас вывозили даже 25 октября, в праздничный день, в субботу, мы выезжали для ознакомления и не успели ознакомиться.

За 4 недели у нас не было заседаний. Мы две недели ждали обвинительный акт. Потом выясняется, что другой судья. Вчера мы узнали что Имашев судья, а сегодня мы узнали, что началось главное судебное разбирательство", - заявил Мухамедиулы.

Между тем, гособвинитель попросил отказать в отводе.

"В удовлетворении ходатайства Кошенова прошу отказать в связи с тем, что в статье 87 УПК имеется исчерпывающий перечень оснований для отвода судьи, а доводы, представленные суду подсудимым, не входят в этот перечень", - сообщил прокурор.

Судья Абаева, рассматривавшая отвод судье Имашеву, удалилась в совещательную комнату. Затем она сообщила решение, согласно которому отказала в отводе, отметив, что дело было передано Имашеву уже на стадии главного судебного разбирательства. Постановление является окончательным, сообщила Абаева.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 года появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане – сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с Золотым человеком в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы. Мухамедиулы вынесли приговор, осудив на 8 лет лишения свободы. Позднее его адвокат подал апелляционную жалобу в суд.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы. А на одном из последних заседаний суда обвиняемый в рейдерстве экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом.