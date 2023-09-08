"Никаких вип-условий не создано": о содержании Кудебаева и Сатыбалды рассказал общественник

Замглавы общественного объединения "Мы против пыток" на брифинге в КУИС рассказал об условиях содержания осужденных Кайрата Сатыбалды и Серика Кудебаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Общественник Бауыржан Мусин рассказал, что Серик Кудебаев содержится в той же колонии, что и Кайрат Сатыбалды – это "компактный лагерь", учреждение №22 в Усть-Каменогорске.

В этом учреждении, по словам Мусина, содержатся в основном бывшие сотрудники правоохранительных органов. Кудебаев и Сатыбалды находятся в разных отрядах.

"Где содержится Кудебаев – там лагерь компактный, там в основном содержатся бывшие сотрудники. Мы осмотрели все помещения.

Я зашел в так называемый их первый отряд – там содержится Кайрат Сатыбалды. Говорят же (в соцсетях – прим. ред.), что для него созданы вип-условия. Я посмотрел, никаких вип-условий для него не создано.

За ним даже больше контроль, чем для остальных осужденных. Он в обычной робе, кровать его ровно заправлена. Я прямо у него спросил, соблюдает ли он эти правила (порядка – прим. ред.) показательно при моем визите, или всегда – он сказал, что это его выбор", – заявил общественник.

Сатыбалды, по его словам, содержится в общей камере на 60 человек – помещение напоминает казарму с кроватями. При этом питание у осужденных даже лучше, чем у солдат.

"Я зашел в столовую, посмотрел, все по меню у них. На первое – гороховый суп, на второе – макароны с мясом. По нормам довольствия, у них нормы выше, чем у солдат по питанию. Ни один из осужденных не подал жалобу на питание. Раз в 2 месяца им приходит передача, также там функционирует магазин, где они могут покупать продукты, туалетные принадлежности", – рассказал Мусин.

Ранее в КУИС рассказали, какие нарушения выявили в колонии после публикации фото с Кудебаевым.

Отмечалось, что, согласно правилам внутреннего распорядка, любые осужденные в зависимости от вида учреждения и своего поведения имеют право на краткосрочные и длительные свидания со своими родственниками. И это право всех осужденных, вне зависимости от того, являются ли они бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

При этом на прошлой неделе в Сети появилось фото с осужденным экс-начальником ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым. Бывший высокопоставленный полицейский содержится в одном из исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области.

По этому поводу в КУИС заявили, что из нарушений были телефон, на который сделали фото.

За что осудили Кайрата Сатыбалды?

Напомним, Кайрата Сатыбалды задержали в марте текущего года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалды возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком".

В сентябре 2022 года его приговорили к 6 годам лишения свободы.

За что осудили Серика Кудебаева?

После январских событий и массовых беспорядков в Талдыкоргане бывший начальник ДП Алматинской области был признан подозреваемым. Изначально дело зарегистрировали по п.1 ч.4 ст.370 УК "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

Однако перед судом Серик Кудебаев предстал по ч.4 ст.362 УК (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и по п.1 ч.2 ст.146 УК (Пытки).

Пока дело рассматривалось в Талдыкоргане, он несколько раз не являлся на процесс, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Выяснилось, что 23 марта текущего года подсудимый пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. По делу о январских событиях он был приговорен к 10 годам лишения свободы.