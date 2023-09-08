Какие нарушения выявили в колонии после публикации фото с Кудебаевым, рассказали в КУИС

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов прокомментировал появление в Сети фотографии осужденного экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанат Ешмагамбетов отметил, что, согласно правилам внутреннего распорядка, любые осужденные в зависимости от вида учреждения и своего поведения имеют право на краткосрочные и длительные свидания со своими родственниками. Спикер акцентировал внимание, что это право всех осужденных, вне зависимости от того, являются ли они бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

"В данном случаем в ходе проверки было установлено, что осужденные в рамках длительного свидания с родственниками получили продукты. И, соответственно, после 20:00 собрались в помещении для их употребления в пищу.

Нарушения, которые мы выявили – это наличие сотового телефона, что категорически запрещено, а также перекрытие объектива видеокамеры", – сказал глава КУИС.

Ешмагамбетов отметил, что снимок был сделан одним из осужденных.

"Телефон изъят. Осужденный помещен в дисциплинарный изолятор. Он будет признан злостным нарушителем режима исполнения наказания. Пути проникновения запрещенного предмета нами устанавливаются

Что касается Кудебаева и остальных человек, в их действиях нарушений не установлено. Они имели право употреблять пищу, которую получили от родственников", – сказал Жанат Ешмагамбетов.

Напомним, ранее в Сети появилось фото с осужденным экс-начальником ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым. Бывший высокопоставленный полицейский содержится в одном из исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области.

Автор поста, опубликовавший фото в соцсетях, отмечал, что экс-генерал вместе с другими заключенными (якобы тоже бывшими сотрудниками правоохранительных органов) празднует День Конституции в тюрьме.