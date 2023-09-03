Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Фото с Сериком Кудебаевым в колонии появилось в Сети

Опубликовано:

Серик Кудебаев в колонии
Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/taldykorganec_kolesa

Тюремное фото с осужденным экс-начальником ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым появилось в Сети. Выяснилось, что бывший высокопоставленный полицейский содержится в одном из исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

Фото с Сериком Кудебаевым появилось в соцсетях. Автор поста отмечает, что экс-генерал вместе с сокамерниками (также бывшими сотрудниками правоохранительных органов) празднует День Конституции в исправительном учреждении.

Снимок прокомментировали в КУИС МВД РК.

"Согласно Правилам внутреннего распорядка утвержденных приказом МВД (№819 от 17.11.2014г.) осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками. Они также имеют право употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время. Эти требования распространяются на все виды учреждений УИС.

Предварительно установлено, что в учреждении №22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков).

В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование.

Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава. Каждая поступившая информация тщательно проверяется и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035037-foto-s-serikom-kudebaevym-v-kolonii-poyavilos-v-seti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.