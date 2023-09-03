Фото с Сериком Кудебаевым в колонии появилось в Сети

Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/taldykorganec_kolesa

Тюремное фото с осужденным экс-начальником ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым появилось в Сети. Выяснилось, что бывший высокопоставленный полицейский содержится в одном из исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

Фото с Сериком Кудебаевым появилось в соцсетях. Автор поста отмечает, что экс-генерал вместе с сокамерниками (также бывшими сотрудниками правоохранительных органов) празднует День Конституции в исправительном учреждении.

Снимок прокомментировали в КУИС МВД РК.

"Согласно Правилам внутреннего распорядка утвержденных приказом МВД (№819 от 17.11.2014г.) осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками. Они также имеют право употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время. Эти требования распространяются на все виды учреждений УИС.

Предварительно установлено, что в учреждении №22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков).

В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование.

Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава. Каждая поступившая информация тщательно проверяется и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035037-foto-s-serikom-kudebaevym-v-kolonii-poyavilos-v-seti/