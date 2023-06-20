Приговор Мухамедиулы разъяснили в суде

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

В суде Астаны вынесли приговор по делу Арыстанбека Мухамедиулы – он получил 8 лет заключения. Судья разъяснил свое решение в отношении экс-главы Нацмузея и Минкульта, передает корреспондент NUR.KZ.

После оглашения приговора судья Баглан Идрисов пояснил, за что вынес Мухамедиулы, его заместителю, а также двум работникам подрядной организации сроки от семи до восьми лет лишения свободы.

"Судом установлено, что в 2020 году директор Нацмузея Мухамедиулы, являясь организатором хищения в группе лиц по предварительному сговору, со своим заместителем Нуразхан при пособничестве замдиректора ТОО "Экспонат" Кашенова и бухгалтера данного ТОО Садвакасовой в рамках реализации международного выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира" в Индии совершили хищение средств путем растраты на сумму 155 млн тенге без фактического выполнения оказания услуг и отгрузки товара в особо крупном размере", – сообщил судья.

Он добавил – в суде установлено, что Мухамедиулы поручил Нуразхан провести выставку в Индии, тогда как в 2020году в плане Индии не было, а также поручил подписать договор с ТОО "Экспонат" и перечислить бюджетные средства.

По сообщению судьи, после поступления денег в ТОО "Экспонат" без фактически выполненных работ и на основании фиктивных актов средства были переведены подконтрольным компаниям и растрачены.

"Иск Министерства культуры и спорта удовлетворен, и взыскан ущерб в сумме 43 млн тенге с учетом ранее частично возмещенной Мухамедиулы суммы ущерба в размере 111 млн тенге", – добавил судья.

Дело Мухамедиулы

В мае 2022 году стало известно, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане - сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Позже стало известно, что бывшего главу Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали, а в конце мая его поместили под стражу.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле.

16 июня подсудимый выступил с последним словом. Во время выступления Мухамедиулы напомнил, что в начале суда он заявлял, что не нарушал закон и не признает вину.

20 июня в суде Астаны вынесен приговор – Арыстанбека Мухамедиулы признали виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса, которые ранее ему предъявило обвинение – ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025634-prigovor-muhamediuly-razyasnili-v-sude/