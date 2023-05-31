"Охраняем как положено": глава Погранслужбы о побеге Серика Кудебаева за границу

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Пограничной службы Ерлан Алдажуманов сегодня в кулуарах мажилиса заявил, что пока не известно, как Серику Кудебаеву удалось перейти через границу, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, удалось ли выяснить, как экс-начальнику ДП Алматинской области Серику Кудебаеву удалось совершить побег за границу.

"Вы сейчас говорите факт. Когда мы в первый раз узнали, было понятие "версия". Поэтому давайте дождемся официального окончания уголовного дела, которое ведет Генпрокуратура, и там будут все ответы.

Обустройство госграницы идет в соответствии с планом каждый год. Все идет в плановом порядке. Каждый год у нас есть план. И по горам, и по пескам, и по пустыне – везде", – сообщил в ответ Ерлан Алдажуманов.

Представители СМИ уточнили, как тогда Кудебаеву удалось покинуть пределы страны.

"А вы знаете, как он сбежал? Я тоже не знаю. Давайте дождемся окончания следствия. Я не являюсь генпрокурором, задайте вопрос туда. Я не веду следствие. Охраняем как положено. Пусть вынесут решение, а потом разберемся – где, зачем, почему и как", – заявил глава Погранслужбы.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Кыргызстане по делу о побеге Серика Кудебаева задержали четверых подозреваемых. Это дело отдельно расследует Военная прокуратура Кыргызстана.

Побег Серика Кудебаева

В конце марта сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд, где должно было проходить слушание по делу о январских событиях. Было вынесено постановление о его принудительном приводе, но в начале апреля его объявили в международный розыск.

При этом в Погранслужбе РК сообщали, что Кудебаев официально границу не пересекал.

Позже замначальника КНБ рассказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области. В Кыргызстане также возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения Кудебаевым границы.

27 апреля генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции. Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.

28 апреля Серику Кудебаеву вынесли приговор по делу о январских событиях. Он был признан виновным и проговорен к 10 годам лишения свободы.

При этом позже в прокуратуре сообщили, что дело о побеге Кудебаева за границу будет рассматриваться отдельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022770-ohranyaem-kak-polozheno-glava-pogransluzhby-o-pobege-serika-kudebaeva-za-granitsu/