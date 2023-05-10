Почему генерал Кудебаев смог сбежать из Казахстана, ответили в МВД

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замминистра внутренних дел на брифинге СЦК спросили, почему находящемуся под судом по делу о январских событиях генералу Серику Кудебаеву удалось сбежать из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Генерал Кудебаев не находился под стражей, и полиция не отвечала за его меру пресечения в данном случае. Ему была избрана иная мера пресечения. (…) Еще раз повторю, генерал Кудебаев не находился в заключении", – заявил замглавы МВД Марат Кожаев.

Касательно случаев побега из-под стражи в Казахстане он добавил, что 11 таких фактов были пресечены благодаря видеонаблюдению.

"В этом году три факта побега из мест лишения свободы были совершены у нас, все три побега практически в течении первых суток были обнаружены, а лица, совершившие побег, были возвращены в места лишения свободы", – добавил спикер.

Дело Серика Кудебаева

Напомним, что в мае 2022 года бывший глава ДП Алматы Серик Кубедаев был признан подозреваемым по делу о январских событиях в Казахстане по статье УК РК "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

В январе по его делу начался суд, где Кудебаева обвинили в превышении власти и пытках – подсудимый вину отрицал.

В феврале 2023 года обвинитель запросил для Кудебаева 9 лет лишения свободы.

В марте сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. После этого Кудебаев не явился в суд. Позже стало известно, что он пересек границу с Кыргызстаном – Кудебаева объявили в международный розыск.

В КНБ заявили о начатой по данному факту проверке – по их данным, официально Кудебаев границу не пересекал. Предполагалось, что он мог уйти через горы.

Кудебаева задержали в конце апреля. В Генпрокуратуре сообщили, что он не собирался возвращаться в Казахстан.

28 апреля Серику Кудебаеву вынесли приговор. Он был признан виновным и проговорен к 10 годам лишения свободы. В прокуратуре также заявили, что на глазах бывшего главы ДП избивали и пытали людей.

При этом позже стало известно, что дело о его побеге будут рассматривать отдельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019973-pochemu-general-kudebaev-smog-sbezhat-iz-kazahstana-otvetili-v-mvd/