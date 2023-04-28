Генпрокуратура: Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан

Серик Кудебаев в суде. Кадр из видео: NUR.KZ

Сегодня перед началом суда по делу экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева его сын заявил, что отец якобы добровольно вернулся в Казахстан. Однако его слова опровергли в Генпрокуратуре.

Сын генерал-майора Арман Мырзакулов сообщил, что отец якобы вернулся в Казахстан по собственному желанию.

"Отец позвонил младшему братишке и сказал, что возвращается на свою Родину. Это его желание было вернуться", - пояснил сын бывшего начальника ДП Алматинской области.

Однако в Генпрокуратуре РК корреспонденту Zakon.kz данную информацию опровергли. В ведомстве отметили, что была проделана огромная работа при взаимодействии с иностранными коллегами с целью поимки и возвращения в страну Серика Кудебаева.

Были подключены силы Интерпола, а в Министерство юстиции Турции направлены материалы по экстрадиции экс-главы ДП Алматинской области.

"Кудебаев не собирался самостоятельно возвращаться на Родину, поскольку, по полученным данным, он подал документы на оформление вида на жительство", - отметили в Генпрокуратуре.

В дальнейшем, как добавили в надзорном органе, Серик Кудебаев был задержан в Турции и доставлен в Казахстан.

Напомним, сегодня, 28 апреля, генерал-майор выступил с последним словом и заявил о своей невиновности.

Он предстал перед судом в Талдыкоргане в январе 2023 года. Экс-начальника ДП Алматинской области обвиняют в превышении власти или должностных полномочий, что вовлекло тяжкие последствия (ст.362 УК РК), и пытках (ст.146 УК РК).

Громкий процесс несколько раз откладывали. Затем было вынесено постановление о принудительном приводе бывшего высокопоставленного полицейского в суд.

Очередное заседание должно было состояться 3 апреля. Однако генерала снова не увидели в зале заседаний. Тогда он был объявлен в международный розыск. По имеющейся у суда информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул.

Буквально вчера генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018701-genprokuratura-kudebaev-ne-sobiralsya-vozvraschatsya-v-kazahstan/