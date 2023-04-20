Побег Кудебаева: КНБ рассматривает версию ухода через горы

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава пограничной службы Ерлан Алдажуманов в кулуарах сената озвучил версию побега экс-начальника ДП Алматинской области генерал-майора Серика Кудебаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Алдажуманов сообщил, что рабочее предположение есть по его возможной точке побега из страны.

"Скажем, что ушел в горах. У него недалеко в горах есть, откуда он родом, хозяйство, в населенном пункте. В принципе, хорошие проводники тоже есть, возможности. Мы рассматриваем версию ухода через горы", – отметил спикер.

Спикер напомнил, что Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Иную информацию он озвучивать не стал, ссылаясь на тайну следствия.

"Поймите, по данному делу лучше мне вообще никак не распространятся, потому что идет следствие. Я всех новых данных не знаю, меня не ознакамливают, потому что досудебное расследование ведет Генпрокуратура Казахстана", – резюмировал глава Погранслужбы КНБ РК.

Ерлан Алдажуманов. Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017528-pobeg-kudebaeva-knb-rassmatrivaet-versiyu-uhoda-cherez-gory/