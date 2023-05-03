Дело Astana LRT: Султанбекову и Ардану вынесли приговор

Опоры LRT. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В суде Астаны огласили приговор по делу Astana LRT – кроме ранее осужденных семи фигурантов дела, были осуждены Канат Султанбеков и Талгат Ардан, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня семи подсудимым по делу Astana LRT вынесли новый приговор в столичном суде.

Также к подсудимым добавились экс-заместитель акима Астаны Канат Султанбеков и бывший председатель правления ТОО "Astana LRT" Талгат Ардан.

Канату Султанбекову суд постановил назначить 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в судах, Нацбанке, нацкомпаниях и т. д. – его оправдали по части 3 статьи 235 УК РК и признали виновным по части 3 статьи 28 и по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Наказание он должен отбывать в учреждении УИС средней безопасности.

Экс-председателю правления ТОО "Astana LRT" Талгату Ардану суд постановил назначить 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в судах, Нацбанке, нацкомпаниях и т. д. – его оправдали по части 3 статьи 262 УК РК и признали виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Отбывание наказания будет проходить в учреждении УИС средней безопасности.

"В отношении Ардана и Султанбекова приговор вынесен заочно, поскольку они находятся за пределами Казахстана и уклоняются от явки в суд", – заявила судья Виктория Семенова.

Улугбеку Ачилову назначили 7 лет лишения свободы. Даурену Абдыхамитову – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а именно: автомобиль марки Mercedes. Также взыскали с него 15 млн тенге, эквивалентных сумме авто марки Toyota Land Cruiser.

Экс-руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Астаны Рашид Аманжулов – 7 лет лишения свободы с лишением права на 5 лет занимать должности на госслужбе.

Экс-руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жанат Нурпиисов – 7 лет лишения свободы с лишением права на 5 лет занимать должности на госслужбе. Также его лишили орденов "Курмет" и "Парасат".

Талгат Ашим, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов – по 7 лет лишения свободы каждому, они будут отбывать свои сроки условно.

Дело Astana LRT

Расследование по делу Astana LRT было завершено в 2020 году, после чего начался судебный процесс.

В 2021 году подсудимым огласили приговор – по делу Astana LRT осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге.

Осенью 2021 года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019219-delo-astana-lrt-sultanbekovu-i-ardanu-vynesli-prigovor/