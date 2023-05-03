Дело Astana LRT: сколько миллиардов Ардан и Султанбеков вернут государству

Талгат Ардан. Фото: официальный сайт компании компания "Астана LRT"

В Астане по делу Astana LRT вынесли приговор Талгату Ардану, Канату Султанбекову и другим. Кроме лишения свободы суд обязал их вернуть государству крупные суммы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кроме 7 лет лишения свободы все осужденные по делу Astana LRT должны вернуть в доход государства около 5,8 млрд тенге – согласно решению судьи, у фигурантов дела есть 30 суток, чтобы добровольно отдать деньги.

Сумма в 5,8 млрд тенге была разделена на ущерб по 7 договорам по проектам. Таким образом, в пользу государства с осужденных будут взысканы следующие суммы:

728,8 млн тенге и госпошлину в 21,86 млн тенге должны возместить в солидарном порядке Ачилов, Абдыхамитов, Ардан и Султанбеков;

1,7 млрд тенге и госпошлину в 52,1 млн тенге должны возместить Аманжулов, Нурпеисов, Абдыхамитов, Ардан и Султанбеков;

2,4 млн тенге и госпошлина в 74 тысячи тенге – Касабаев;

1,1 млрд тенге и госпошлина 33,998 млн тенге – солидарно Аманжолов, Нурпеисов, Ашим, Ардан и Султанбеков, 20,58 млн тенге и госпошлина в 617,5 тысяч тенге – Касабаев;

13,3 млн теге и госпошлина в 400 тысяч тенге – Мусенов, 204,65 млн тенге и госпошлина 6,1 млн тенге – Абдыхамитов;

1,276 млрд тенге и госпошлина в 414,9 млн тенге – солидарно Аманжолов, Нурпеисов, Ачилова, Ашим, Абдыхамитов, Ардан и Султанбеков, 25,9 млн тенге и госпошлина в 778,3 тысячи тенге – Мусенов;

82,6 млн тенге и госпошлина в 2,478 тысячи тенге – солидарно Аманжолов, Нурпеисов, Ачилов, Ашим, Абдыхамитов, Ардан и Султанбеков;

333,5 млн тенге и госпошлина в 10 млн – солидарно Аманжолов, Нурпеисов, Ачилов, Ашим, Абдыхамитов, Ардан и Султанбеков;

207,76 млн и госпошлина 6,3 млн тенге – солидарно Аманжолов, Нурпеисов, Ачилов, Ашим, Абдыхамитов, Ардан и Султанбеков.

Дело Astana LRT

Расследование по делу Astana LRT было завершено в 2020 году, после чего начался судебный процесс.

Приговором суда Астаны от 2021 года, который затем был отменен, сумму ущерба в 5,8 млрд тенге солидарно разделили для возмещения между 7 осужденными, среди которых не было Ардана и Султанбекова.

Осенью 2021 года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019240-delo-astana-lrt-skolko-milliardov-ardan-i-sultanbekov-vernut-gosudarstvu/