Задержание беглого генерала Кудебаева прокомментировали в Генпрокуратуре

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве отметили, что генерал-майор обвинялся в превышении власти и должностных полномочий, а также совершении пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года.

"В период судебного разбирательства Кудебаев, нарушив избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей", - пояснили в Генпрокуратуре РК.

Дело генерал-майора Серика Кудебаева

В конце апреля 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева уволили из полиции, а в середине мая его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

В январе 2023 года в Талдыкоргане начался суд. Экс-начальнику ДП Алматинской области было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки). При этом сам подсудимый заявил о своей невиновности.

Гособвинитель запросил для Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что обвиняемый попал в больницу. Судебный процесс отложили.

После того, как экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд, было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Очередное заседание должно было состояться 3 апреля. Однако генерала снова не увидели в суде. Тогда он был объявлен в международный розыск. По имеющейся у суда информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул (Турция).

В Погранслужбе РК заявили, что он официально границу не пересекал. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.

Сегодня генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора Серика Кудебаева задержали и доставили в Казахстан из Турции.

Добавим, что согласно ст.362 УК РК:

1. Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Исключен.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные:

1) с применением насилия или угрозы его применения;

2) с применением оружия или специальных средств;

3) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

4) при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законодательным актом Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.146 УК РК:

1. Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с причинением средней тяжести вреда здоровью;

4) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018487-zaderzhanie-beglogo-generala-kudebaeva-prokommentirovali-v-genprokurature/