Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как отметили в ведомстве, преступление было сопряжено с похищением человека.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.

"15 декабря текущего года уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду", - говорится в сообщении.

Сатыбалды, а также руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, напомнили в Антикоре.

Подчеркивается, что на стадии расследования причиненный государству ущерб был полностью возмещен.

В настоящий момент досудебное расследование по данному факту завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.

Вместе с тем расследование в отношении Сатыбалды по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается.

Напомним, в марте текущего года была задержана бывшая жена Кайрата Сатыбалдыулы - Гульмира Сатыбалды. На тот момент сообщалось, что ее подозревают в хищении 747 млн тенге.

Как уточнили в Антикоре, экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы подозревается в хищении средств, которые предназначались для ремонта объектов зимней Универсиады.

В сентябре выяснилось, что Гульмиру Сатыбалды и ее доверенных лиц также подозревают в похищении человека. Также в ведомстве уточняли, что сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 6,6 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002003-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-gulmiry-satybaldy/