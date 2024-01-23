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Какие последствия может вызвать землетрясение для здоровья человека, рассказал врач

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Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения
Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Землетрясение может повлиять на самочувствие человека. К примеру, головокружение у человека может зависеть от магнитуды толчков. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказал эксперт.

Как сообщил руководитель научно-технического парка КазНМУ имени Асфендиярова Ильдар Фахрадиев, каждый год миллионы людей по всему миру страдают от природных и техногенных катастроф, которые приводят к десяткам тысяч смертей и еще большему числу пострадавших во всем мире.

"Связь между природной средой и здоровьем человека предполагалась на протяжении веков. Землетрясения могут оказывать воздействие на здоровье человека через различные механизмы. Физическая травматизация может возникнуть из-за структурных повреждений или падения предметов. Повреждения могут варьироваться от незначительных порезов и ушибов до серьезных переломов, раздавливаний и ожогов", – рассказал спикер.

По словам Ильдара Фахрадиева, землетрясения могут влиять и на психическое здоровье людей. Наиболее распространенными расстройствами в этом случае являются эмоциональный, а в некоторых случаях, посттравматический стресс.

"Психологические факторы, такие, как стресс, могут вызывать эмоциональные и ментальные расстройства. Острый психический стресс может развиться в результате страха или тревоги вследствие землетрясений. Изменения в гравитационном поле во время землетрясения могут воздействовать на вестибулярную систему, указанные изменения могут привести к ощущению нестабильности и головокружения.

Также надо учесть тот факт, что тяжесть таких симптомов как головокружение может быть напрямую связана магнитудой толчков и ее интенсивностью", – рассказал руководитель научно-технического парка.

Чтобы подготовиться к возможным толчкам, говорит спикер, нужно следовать мерам безопасности: создание плана эвакуации, закрепление тяжелых предметов и наличие запасов медикаментов, в особенности, пациентам с наличием хронических заболеваний.

"Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется обеспечить достаточный запас лекарств и следовать индивидуальным медицинским рекомендациям для минимизации рисков в случае землетрясения", – добавил он.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2057080-kakie-posledstviya-mozhet-vyzvat-zemletryasenie-dlya-zdorovya-cheloveka-rasskazal-vrach/

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