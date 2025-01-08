"Минздрав изменения в здоровье казахстанцев не выявил": вице-премьер – о смене часового пояса

На брифинге в кабмине вице-премьера Тамару Дуйсенову спросили, почему исследование о влиянии смены времени в Казахстане проводят после, а не до смены, передает корреспондент NUR.KZ.

"Во-первых, хочу сказать, что уполномоченный орган сориентировался на исследования, которые были в 2004 году. Тогда было проведено исследование по переходу на зимнее и летнее время, и там были конкретные рекомендации.

Второе. Когда мы с вами этот вопрос очень долго обсуждали в обществе, и с момента перехода я поставила перед министерством образования, здравоохранения вопрос: какие изменения, есть ли влияние этого на здоровье. Но мы прошли не такой уж большой период. Пока со стороны Министерства здравоохранения, именно в части изменения состояния здоровья граждан, в связи с переходом на другой пояс нет такой информации", - сообщила Тамара Дуйсенова.

Также вице-премьер рассказала, как изменение времени повлияло на нее лично, и поддерживала ли она переход на единый часовой пояс в Казахстане.

"Честно скажу, как гражданин, не как вице-премьер, - в связи с тем, что у нас режим работы такой, я сильно на себе это не ощутила. У меня она (смена часового пояса - прим.ред.) не повлияла ни на мой режим, ни на мое свободное время - не повлияло.

С учетом того, что это же было и общественное мнение тоже, я посчитала, почему бы нам не перейти на единый пояс. Например, в Китае тоже единый пояс. Сейчас наши коллеги, особенно студенты, которые обучаются, они все показывают… кто-то из наших, по-моему, показал в Будапеште в 4 часа, какой у них световой день, и какой у нас - почти одинаковый. При том, я посчитала, что это будет, наверное, нормальным, что во всех регионах будет одинаковый пояс. С учетом еще нашего режима работы", - добавила Дуйсенова.

Ранее о введении единого часового пояса на территории Казахстана высказывался и премьер-министр Олжас Бектенов.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.