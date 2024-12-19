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"На основе глубоких научных исследований": Бектенов - о едином часовом поясе в Казахстане

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Олжас Бектенов. Фото
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов высказался о введении единого часового пояса на территории нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министрРК Олжас Бектенов посетил заводы, где состоялись встречи с руководством и коллективами предприятий.

Обсуждены перспективы социально-экономического развития региона, наращивание кадрового потенциала, решение инфраструктурных задач.

Внимание также было уделено вопросу единого часового пояса. По словам выступивших, вопрос введения единого часового пояса и ранее поднимался жителями Костанайской области, так как прежний часовой пояс не соответствовал естественному времени. Таким образом, решение о переходе на единый часовой пояс облегчило ежедневные бытовые процессы. В этой связи участники встречи выступили в поддержку единого часового пояса.

Премьер-министр Олжас Бектенов в беседе с жителями обратил внимание на то, что научно доказано положительное влияние естественного времени на здоровье и благополучие граждан. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека, подтвердившее, что наиболее полезно для здоровья жить в соответствии с естественным временем. На основе данной работы и других научных изысканий в 2022 году была принята Барселонская декларация, подписанная учеными и государственными деятелями из более чем 80 стран.

Руководитель правительства поблагодарил жителей Костанайской области и всех казахстанцев за понимание и поддержку этого важного решения.

"Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс. Для Казахстана естественный часовой пояс - это тот, в котором мы сейчас живем, UTC+5. Ранее, вы знаете, мы были в другом – UTC+6.

В свое время страна в директивном порядке была переведена в пояс, который не является естественным для нас. Сейчас, напротив, мы привели время в соответствие с солнечными циклами. Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то может доставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Такое решение было принято. Если есть какие-то неудобства в регионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство. Все эти вопросы будем далее решать", — подчеркнул премьер-министр.

В ходе встречи с коллективом завода также были подняты вопросы условий труда и иных мер поддержки в преддверии объявленного главой государства предстоящего Года рабочих профессий.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2202323-na-osnove-glubokih-nauchnyh-issledovaniy-bektenov-vyskazalsya-o-edinom-chasovom-poyase-v-kazahstane/

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