"Может перестать говорить, слышать, ходить": об опасных последствиях кори предупредили казахстанцев

Заместитель директора по медицинской части многопрофильной больницы №3 Роза Утегенова на рассказала, чем опасна корь, передает корреспондент NUR.KZ.

Роза Утегенова отметила, что ежедневно в их стационар обращаются за медпомощью от 70 до 80 детей, из которых 30-35% госпитализируются. Остальные – получают лечение на дому.

"Если смотреть на возраст, то чаще всего болеют дети до 7 лет, 10-15% – дети старше 7 лет. С начала года от кори пролечили более 100 детей, на сегодня в реанимации находятся 4 ребенка, болезнь протекает в тяжелой форме, так они не прошли вакцинацию из-за наличия сопутствующих заболеваний. Летальных случаев в городе именно от кори не зарегистрировано", – добавила она.

При этом врач напомнила о серьезных осложнениях кори.

"Если ребенок до 3 лет хорошо развивался, ходил, начал говорить, то в случае заболевания корью у этого ребенка могут развиться тяжелые осложнения: он может перестать говорить, слышать, ходить – вплоть до инвалидизации", – подчеркнула Роза Утегенова.

Единственным способом защиты, по ее словам, является вакцинация против кори.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что перенесенная корь может вызвать смертельное заболевание через 5-7 лет.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.

На этой неделе представители Минздрава озвучили подробности смерти двух детей в стране от кори.

Также главный санврач столицы ответил, будут ли ужесточать наказание для родителей, отказывающихся от прививок от кори.