Эпидситуацию с корью в Астане назвали нестабильной в УОЗ
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На брифинге в службе коммуникаций Астаны эпидситуацию по заболеваемости корью в столице назвали нестабильной, передает корреспондент NUR.KZ.
"Корь характеризуется циклическим течением, а также осенне-зимней сезонностью – то есть в настоящее время мы будем наблюдать рост заболеваемости среди детей младшего возраста. Анализ данных за последние 29 лет показывает, что пики заболеваемости корью в Астане приходились на 1998, 2005, 2015, 2019 годы.
Последний пик заболеваемости был в 2019 году, следующий пик заболеваемости прогнозировался на 2023-2024 годы. Об этом свидетельствует повышенная регистрация случаев кори с марта текущего года. С учетом того, что корь является высоко контагиозным заболеванием, в коллективе она может быстро распространяться среди не привитых", — заявила замглавы УОЗ Астаны Гульназ Досмырзаева.
По ее данным, эпидситуация по заболеваемости корью в столице оценивается как нестабильная. В этом году было зарегистрировано 798 случаев с подозрением на корь – в 436-ти случаях корь была подтверждена, более 70% заболевших – это дети до 14-ти лет.
Также в УОЗ напомнили, что корь – это острая вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Для кори характерны лихорадка, интоксикация, катаральное воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз и специфическая сыпь.
По данным столичного санврача Сархат Бейсеновой, среди школьников в Астане зарегистрировано 35 случаев кори в 28 общеобразовательных школах – во всех случаях заражение произошло не в школе, дети пришли в учебные заведения уже с симптомами.
"Цикличность пика заболеваемости корью сократилась с 10-ти до 4-х лет – увеличивается неиммунная прослойка, потому что повышается число отказов родителей от вакцинации и необоснованных медотводов. Еще раз обращаемся к родителям – не отказывайтесь от вакцинации, обдуманно приходите к правильному решению",— заявил санврач.
В УОЗ добавили, что прививка не исключает возможности заражения корью, однако, в случае заражения болезнь протекает в более легкой форме.
Напомним, что недавно в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы.
В южной столице из-за вспышки кори школьников в одной из школ отправили на дистанционку.
Что такое корь?
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минздрава РК, корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями.
Первые признаки кори:
- общее недомогание;
- повышение температуры тела;
- головные боли;
- насморк;
- боль в горле;
- светобоязнь;
- покраснение глаз;
- слезоточивость (конъюнктивит);
- кашель.
Основной признак – сыпь по всему телу, распространяющаяся с верхней к нижней части тела, а также белые и красные пятна в ротоглотке.
Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.
Основные рекомендации Минздрава населению:
- Проверить прививочный статус своего ребенка. В случае отсутствия вакцинации – получить профилактическую прививку против кори;
- Ограничить участие непривитого ребенка в различных культурно-массовых мероприятиях, сократить посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
- При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям врача.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2041382-epidsituatsiyu-s-koryu-v-astane-nazvali-nestabilnoy-v-uoz/