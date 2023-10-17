Эпидситуацию с корью в Астане назвали нестабильной в УОЗ

На брифинге в службе коммуникаций Астаны эпидситуацию по заболеваемости корью в столице назвали нестабильной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Корь характеризуется циклическим течением, а также осенне-зимней сезонностью – то есть в настоящее время мы будем наблюдать рост заболеваемости среди детей младшего возраста. Анализ данных за последние 29 лет показывает, что пики заболеваемости корью в Астане приходились на 1998, 2005, 2015, 2019 годы.

Последний пик заболеваемости был в 2019 году, следующий пик заболеваемости прогнозировался на 2023-2024 годы. Об этом свидетельствует повышенная регистрация случаев кори с марта текущего года. С учетом того, что корь является высоко контагиозным заболеванием, в коллективе она может быстро распространяться среди не привитых", — заявила замглавы УОЗ Астаны Гульназ Досмырзаева.

По ее данным, эпидситуация по заболеваемости корью в столице оценивается как нестабильная. В этом году было зарегистрировано 798 случаев с подозрением на корь – в 436-ти случаях корь была подтверждена, более 70% заболевших – это дети до 14-ти лет.

Также в УОЗ напомнили, что корь – это острая вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Для кори характерны лихорадка, интоксикация, катаральное воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз и специфическая сыпь.

По данным столичного санврача Сархат Бейсеновой, среди школьников в Астане зарегистрировано 35 случаев кори в 28 общеобразовательных школах – во всех случаях заражение произошло не в школе, дети пришли в учебные заведения уже с симптомами.

"Цикличность пика заболеваемости корью сократилась с 10-ти до 4-х лет – увеличивается неиммунная прослойка, потому что повышается число отказов родителей от вакцинации и необоснованных медотводов. Еще раз обращаемся к родителям – не отказывайтесь от вакцинации, обдуманно приходите к правильному решению",— заявил санврач.

В УОЗ добавили, что прививка не исключает возможности заражения корью, однако, в случае заражения болезнь протекает в более легкой форме.

Напомним, что недавно в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы.

В южной столице из-за вспышки кори школьников в одной из школ отправили на дистанционку.

Что такое корь?

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минздрава РК, корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями.

Первые признаки кори:

общее недомогание;

повышение температуры тела;

головные боли;

насморк;

боль в горле;

светобоязнь;

покраснение глаз;

слезоточивость (конъюнктивит);

кашель.

Основной признак – сыпь по всему телу, распространяющаяся с верхней к нижней части тела, а также белые и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Основные рекомендации Минздрава населению: