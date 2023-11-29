Прогноз по заболеваемости корью в Казахстане озвучила глава Минздрава

Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният сегодня в СЦК озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили озвучить наихудший сценарий развития эпидемии кори по версии Минздрава.

Ажар Гиният сообщила, что Национальный центр общественного здравоохранения проводит постоянное прогнозирование заболевания кори. Прогнозы они делают на будущие две недели. И с учетом проведения дополнительных дней иммунизации, они рассчитывают, в каких регионах может наблюдаться заболеваемость.

"При правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизаций, ожидаем стабилизацию ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года", – заявила министр.

При этом она подчеркнула, что корь является вакциноуправляемой инфекцией.

"Сейчас если мы людей, которые не имеют иммунитет, защитим, то основная масса имеет иммунитет, и вот таких больших вспышек и дальнейшего роста не должно быть. Сейчас все силы и ресурсы системы здравоохранения брошены, чтобы провести дополнительные дни массовой иммунизации", – резюмировала министр.

Сегодня министр здравоохранения также рассказала, какие она лично предприняла меры для того, чтобы повысить доверие населения к вакцинам против кори.

Напомним, вчера в Минздраве рассказали об эпидситуации по кори в стране – 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Также глава Комитета санэпидконтроля Нуркан Олжабаев рассказал, из-за чего эпидситуация по кори обострилась в Казахстане.

А зампред КСЭК Зауре Ахметова сообщила, какие опасные инфекции могут вернуться, если казахстанцы будут отказываться от вакцинации.

Несколько дней назад мы писали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, при этом 96% госпитализированных детей не привиты.

Ранее, 22 ноября, в Алматы также сообщили о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

Между тем в Минздраве еще летом объясняли, откуда корь попала в Казахстан.