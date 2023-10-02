Резкую вспышку кори зафиксировали в Казахстане: как обстоит ситуация в регионах (видео)
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С начала года в Казахстане уже более 7 тыс. человек заразились корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объясняют это отказом от прививок, передает сайт телеканала КТК.
В этом году, по данным телеканала, зараженные корью есть в каждом регионе. В стране зарегистрировано уже больше 7 тыс. случаев.
По количеству заболевших сейчас лидируют Шымкент и Алматы – число пациентов там превышает полторы тысячи. Замыкает тройку "лидеров" Жамбылская область. Меньше всего инфицированных на востоке и севере страны, а также в Улытауской области.
Отмечается, что в Актюбинской области цифры меньше, но из-за роста пациентов в больницах региона готовят резервные койки. Сейчас в инфекционных стационарах здесь получают лечение 43 человека. Основная масса зараженных – дети. Только с начала учебного года инфекцию подхватили 25 школьников.
"У нас сейчас открыто 76 коек по области. Это 26 в районных больницах и 50 коек в областной инфекционной больнице. Но раз непривитые, это осложненный тип инфекции. Они осложняются верхними дыхательными путями, почечной системой, сердечной системой", – сообщила замглавы Управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.
При этом, по информации корреспондентов, в Алматы, чтобы остановить распространение болезни, некоторые классы отправляют на дистанционное обучение.
Как сообщают санврачи, среди заболевших 85% – это дети, многие из которых не привиты. Это, по их словам, и есть основная причина резкой вспышки заболевания.
Так, для сравнения приводится статистика прошлого года, когда по всей стране выявили только четыре случая кори.
В алматинских поликлиниках родителей попросили не пренебрегать мерами безопасности.
"Мамы многие отказываются. Беспричинным отказом или отсрочкой от вакцинации они подвергают риску детей. Где-то 5% населения нашей поликлиники – отказ у них есть по личным убеждениям. Мы только плановых детей прививаем. Это в год и в 6 лет. Но сейчас уже многие поняли, что это высококонтагиозное заболевание. Уже в садике там контактные. Они хотят привиться, но у нас сейчас в данный момент вакцин нет таким детям", – заявила заведующая педиатрическим отделением поликлиники №4 города Алматы Минура Иманбаева.
При этом сообщается, что взрослые и дети, которые не вакцинировались в срок, могут сделать прививку платно.
Основными симптомами кори являются сыпь на теле, конъюнктивит, повышение температуры до 38 градусов, кашель и насморк. Подчеркивается, что заболевание опасно, и приводит к осложнениям. У каждого третьего выявляют пневмонию, менингит или энцефалит.
По данным телеканала, казахстанских детей прививают трехкомпонентной вакциной из Индии, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита.
Однако в Минздраве заявили, что ежегодно от вакцинации детей отказываются до 8 тысяч родителей.
"Ежегодно у нас 7-8 тысяч родителей детей отказываются от вакцинации. И, как правило, это родители, которые отказываются не только от одной вакцины.
Проблем с вакциной против кори у нас нет и никогда не было. Имеется комбинированная вакцина. Дефицита вакцин нет. Ежегодно мы закупаем 800 тысяч доз", – сообщила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.
Источник: КТК
Добавим, в конце июля глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.
На тот момент, как заявляла Гиният, больше всего заболевших корью детей отмечалось в Астане. Ранее медики обращались к родителям из-за этого.
При этом на официальном сайте Министерства здравоохранения РК приводятся основные рекомендации населению при заболеваемости корью:
- родителям проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации – получить профилактическую прививку против кори;
- родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
- при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2039209-rezkuyu-vspyshku-kori-zafiksirovali-v-kazahstane-kak-obstoit-situatsiya-v-regionah-video/