Резкую вспышку кори зафиксировали в Казахстане: как обстоит ситуация в регионах (видео)

С начала года в Казахстане уже более 7 тыс. человек заразились корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объясняют это отказом от прививок, передает сайт телеканала КТК.

В этом году, по данным телеканала, зараженные корью есть в каждом регионе. В стране зарегистрировано уже больше 7 тыс. случаев.

По количеству заболевших сейчас лидируют Шымкент и Алматы – число пациентов там превышает полторы тысячи. Замыкает тройку "лидеров" Жамбылская область. Меньше всего инфицированных на востоке и севере страны, а также в Улытауской области.

Отмечается, что в Актюбинской области цифры меньше, но из-за роста пациентов в больницах региона готовят резервные койки. Сейчас в инфекционных стационарах здесь получают лечение 43 человека. Основная масса зараженных – дети. Только с начала учебного года инфекцию подхватили 25 школьников.

"У нас сейчас открыто 76 коек по области. Это 26 в районных больницах и 50 коек в областной инфекционной больнице. Но раз непривитые, это осложненный тип инфекции. Они осложняются верхними дыхательными путями, почечной системой, сердечной системой", – сообщила замглавы Управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.

При этом, по информации корреспондентов, в Алматы, чтобы остановить распространение болезни, некоторые классы отправляют на дистанционное обучение.

Как сообщают санврачи, среди заболевших 85% – это дети, многие из которых не привиты. Это, по их словам, и есть основная причина резкой вспышки заболевания.

Так, для сравнения приводится статистика прошлого года, когда по всей стране выявили только четыре случая кори.

В алматинских поликлиниках родителей попросили не пренебрегать мерами безопасности.

"Мамы многие отказываются. Беспричинным отказом или отсрочкой от вакцинации они подвергают риску детей. Где-то 5% населения нашей поликлиники – отказ у них есть по личным убеждениям. Мы только плановых детей прививаем. Это в год и в 6 лет. Но сейчас уже многие поняли, что это высококонтагиозное заболевание. Уже в садике там контактные. Они хотят привиться, но у нас сейчас в данный момент вакцин нет таким детям", – заявила заведующая педиатрическим отделением поликлиники №4 города Алматы Минура Иманбаева.

При этом сообщается, что взрослые и дети, которые не вакцинировались в срок, могут сделать прививку платно.

Основными симптомами кори являются сыпь на теле, конъюнктивит, повышение температуры до 38 градусов, кашель и насморк. Подчеркивается, что заболевание опасно, и приводит к осложнениям. У каждого третьего выявляют пневмонию, менингит или энцефалит.

По данным телеканала, казахстанских детей прививают трехкомпонентной вакциной из Индии, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита.

Однако в Минздраве заявили, что ежегодно от вакцинации детей отказываются до 8 тысяч родителей.

"Ежегодно у нас 7-8 тысяч родителей детей отказываются от вакцинации. И, как правило, это родители, которые отказываются не только от одной вакцины.

Проблем с вакциной против кори у нас нет и никогда не было. Имеется комбинированная вакцина. Дефицита вакцин нет. Ежегодно мы закупаем 800 тысяч доз", – сообщила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

Источник: КТК

Добавим, в конце июля глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

На тот момент, как заявляла Гиният, больше всего заболевших корью детей отмечалось в Астане. Ранее медики обращались к родителям из-за этого.

При этом на официальном сайте Министерства здравоохранения РК приводятся основные рекомендации населению при заболеваемости корью: