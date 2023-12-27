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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ЮНИСЕФ поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори

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Высыпания на коже
Высыпания на коже. Иллюстративное фото: Marina Demiduik/Getty Images

Детский фонд Организации объединенных наций ЮНИСЕФ поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори, передает телеканал "Хабар".

По последним данным, численность инфицированных корью в стране выросла до 20,2 тысяч человек.

На этой неделе Детский фонд Организации объединенных наций ЮНИСЕФ поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности этого заболевания.

Между тем главный государственный санврач Астаны Сархат Бейсенова сегодня заявила, что в столице ситуация остается напряженной и в сутки регистрируется до 45 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что ежедневно в столице регистрируется до 35 случаев кори. Как и прежде, среди заболевших высокая доля непривитых детей, это 67%, или 725 случаев. 27% составляют взрослые с неизвестным прививочным статусом.

Привитые дети, по словам столичного санврача, заболели только в 6% случаев.

Напомним, в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. К этому времени в Казахстане было уже более 7 тысяч человек, заразившихся корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объяснили это отказом от прививок.

К середине октября эпидситуация обострилась в Астане. Врачи заявили об анализе данных за последние 29 лет, который показал, что пики заболеваемости корью в Астане приходились на 1998, 2005, 2015, 2019 годы. Последний пик заболеваемости был в 2019 году, следующий пик заболеваемости прогнозировался на 2023-2024 годы. Тревогу также забили врачи Шымкента, там стали ежедневно выявлять до 70 заболевших.

В начале ноября стало известно о том, что в Астане начнется массовая вакцинация детей против кори. К концу месяца появилась информация, что 30 казахстанских детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации с корью.

В конце ноября министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане. Она заявила, что Минздрав ожидает стабилизации ситуации в декабре и уменьшения заболеваемости в январе нового года.

Недавно мы также сообщали о том, что специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире. Казахстан оказался в тройке лидеров по заболеваемости корью в мире.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2052993-yunisef-postavil-kazahstan-na-pervoe-mesto-v-mire-po-rasprostranennosti-kori/

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