Казахстан оказался в тройке лидеров по заболеваемости корью в мире
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Специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтиниге на третьей строчке, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Казахстане с мая по октябрь 2023 года было зафиксировано 12 985 случаев заболевания корью.
Больше заболевших было зафиксировано только в Йемене – 25 261 случай, и в Индии – 14 927 случаев.
Ниже Казахстана оказались Эфиопия и Пакистан – 11 227 и 8 316 случаев соответственно.
Кроме того, в топ-10 стран по заболеваемости корью попала и Россия – здесь за тот же период зафиксировали 4 305 случаев.
Отмечается, что эта статистика основана на ежемесячных данных, предоставленных ВОЗ.
Ситуация с корью в Казахстане
При этом напомним, 6 декабря сообщалось, что в Казахстане число заболевших корью превысило 20 тысяч. В конце ноября в сообщении Минздрава говорилось о 17 тыс. случаев кори.
На прошлой неделе мы также писали о том, что в Астане на стационарном лечении из-за кори находятся 327 пациентов, из них 248 – дети.
Был создан городской штаб, для проведения дополнительной массовой иммунизации детей в поликлиниках выделены отдельные прививочные кабинеты.
8 декабря стало известно, что в Восточно-Казахстанской области зафиксировали случай смерти ребенка от кори.
Что такое корь и какие у болезни симптомы
На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.
Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.
Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.
Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2050152-kazahstan-okazalsya-v-troyke-liderov-po-zabolevaemosti-koryu-v-mire/