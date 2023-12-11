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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан оказался в тройке лидеров по заболеваемости корью в мире

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Женщина держит руку ребенка
Болезнь. Иллюстративное фото: pxhere.com

Специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтиниге на третьей строчке, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Казахстане с мая по октябрь 2023 года было зафиксировано 12 985 случаев заболевания корью.

Больше заболевших было зафиксировано только в Йемене – 25 261 случай, и в Индии – 14 927 случаев.

Ниже Казахстана оказались Эфиопия и Пакистан – 11 227 и 8 316 случаев соответственно.

Кроме того, в топ-10 стран по заболеваемости корью попала и Россия – здесь за тот же период зафиксировали 4 305 случаев.

Отмечается, что эта статистика основана на ежемесячных данных, предоставленных ВОЗ.

Ситуация с корью в Казахстане

При этом напомним, 6 декабря сообщалось, что в Казахстане число заболевших корью превысило 20 тысяч. В конце ноября в сообщении Минздрава говорилось о 17 тыс. случаев кори.

На прошлой неделе мы также писали о том, что в Астане на стационарном лечении из-за кори находятся 327 пациентов, из них 248 – дети.

Был создан городской штаб, для проведения дополнительной массовой иммунизации детей в поликлиниках выделены отдельные прививочные кабинеты.

8 декабря стало известно, что в Восточно-Казахстанской области зафиксировали случай смерти ребенка от кори.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2050152-kazahstan-okazalsya-v-troyke-liderov-po-zabolevaemosti-koryu-v-mire/

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