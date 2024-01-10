Смерть детей от кори в Казахстане: в Минздраве озвучили подробности

Сегодня на брифинге в СЦК по ситуации с корью в Казахстане представители Минздрава озвучили подробности смерти двух детей в стране от этой инфекции, передает корреспондент NUR.KZ.

"В декабре месяце у нас были два случая смертности детей от кори. Первый – в ВКО, ребенку было 6 месяцев. От первой госпитализации ребенка родители отказались, и на вторую госпитализацию, уже когда положили ребенка в стационар, было ухудшение состояния, осложнения. К сожалению, потеряли ребенка.

Необходимо сказать, что на сегодняшний день уже были проведены экспертные работы, по результатам клинические и патологоанатомические исследования показали, что действительно гибелью явилась корь.

Второй случай – ребенку было 4 месяца. Также при поступлении ребенок уже был в тяжелом состоянии. На сегодня также были проведены экспертизы, и диагноз подтвердился", – сообщила замдиректора департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ Айгерим Оспанова.

Она добавила, что мама ребенка из ВКО также не была привита от кори – ребенок был на грудном вскармливании. Второй погибший ребенок был на искусственном питании.

Вчера министр здравоохранения Ажар Гиният назвала регионы, где меньше всего вакцинированных от кори – ими оказались Карагандинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области и Астана.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций, может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.