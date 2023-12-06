Минздрав: Перенесенная корь может вызвать смертельное заболевание через 5-7 лет

Глава Наццентра общественного здравоохранения Манар Смагул назвала возможные серьезные последствия после перенесенной кори, передает корреспондент NUR.KZ.

Выступая на брифинге в СЦК, среди осложнений после перенесенной кори Смагул назвала медленно развивающееся смертельное заболевание.

"Почему мы бьем сейчас тревогу? Корь чревата своими осложнениями. Самое грозное осложнение, при том, что, казалось бы, ребенок выздоровел – вирус продолжает персистировать в организме, и может вызвать склерозирующий панэнцефалит через 5, даже 7 лет. Это одно из грозных скрытых осложнений. Один из тысячи детей подвержен таким осложнениям", – заявила глава Наццентра МЗ Манар Смагул.

Согласно информации из открытых источников, подострый склерозирующий панэнцефалит – это прогрессирующее нейродегенеративное, чаще всего, смертельное заболевание центральной нервной системы, вызываемое вирусом кори.

Заболевание относится к медленным вирусным инфекциям, и после инфицирования корью имеет бессимптомный период в среднем в течение 7 лет. Также этот срок может составлять от 1 месяца до 27 лет.

Сегодня мы сообщали о том, что в Казахстане число заболевших корью превысило 20 тысяч. Хотя буквально на конец ноября глава Минздрава Ажар Гиният сообщала о зарегистрированных 17 тыс. случаев кори.

Усугубляется ситуация с корью и в столице. В частности, продолжается рост заболеваемости корью среди непривитых детей. Создан городской штаб под председательством заместителя акима города, увеличивается количество койко-мест в детской больнице, к работе также привлекают имамов для проведения бесед с родителями.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.