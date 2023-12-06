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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Минздрав: Перенесенная корь может вызвать смертельное заболевание через 5-7 лет

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Красные пятна на теле ребенка
Корь. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

Глава Наццентра общественного здравоохранения Манар Смагул назвала возможные серьезные последствия после перенесенной кори, передает корреспондент NUR.KZ.

Выступая на брифинге в СЦК, среди осложнений после перенесенной кори Смагул назвала медленно развивающееся смертельное заболевание.

"Почему мы бьем сейчас тревогу? Корь чревата своими осложнениями. Самое грозное осложнение, при том, что, казалось бы, ребенок выздоровел вирус продолжает персистировать в организме, и может вызвать склерозирующий панэнцефалит через 5, даже 7 лет. Это одно из грозных скрытых осложнений. Один из тысячи детей подвержен таким осложнениям", – заявила глава Наццентра МЗ Манар Смагул.

Согласно информации из открытых источников, подострый склерозирующий панэнцефалит – это прогрессирующее нейродегенеративное, чаще всего, смертельное заболевание центральной нервной системы, вызываемое вирусом кори.

Заболевание относится к медленным вирусным инфекциям, и после инфицирования корью имеет бессимптомный период в среднем в течение 7 лет. Также этот срок может составлять от 1 месяца до 27 лет.

Сегодня мы сообщали о том, что в Казахстане число заболевших корью превысило 20 тысяч. Хотя буквально на конец ноября глава Минздрава Ажар Гиният сообщала о зарегистрированных 17 тыс. случаев кори.

Усугубляется ситуация с корью и в столице. В частности, продолжается рост заболеваемости корью среди непривитых детей. Создан городской штаб под председательством заместителя акима города, увеличивается количество койко-мест в детской больнице, к работе также привлекают имамов для проведения бесед с родителями.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2049487-minzdrav-perenesennaya-kor-mozhet-vyzvat-smertelnoe-zabolevanie-cherez-5-7-let/

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