Откуда корь завезли в Казахстан, объяснили в Минздраве

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Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах правительства сообщила, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах – в РК же случаи оказались завозными, передает корреспондент NUR.KZ.

"Во многих странах, в том числе и в Казахстане, около 2 000 детей заболели в этом году корью. В основном дети непривитые. В первую очередь были завозные случаи: дети ездили отдыхать в соседние государства и привозили корь. Те дети, которые были не защищены, заболели.

Что мы делаем, чтобы не было такой вспышки: по всем непривитым детям идет информационная работа, чтобы привить детей, защитить; у контактных мы тоже смотрим, есть ли прививки; дети на время инкубационного периода еще изолированы.

Первый случай кори (был завезен в Казахстан - прим. ред.) в начале года был из Турции, из России, а потом (после проникновения инфекции в страну - прим. ред.) мы видим, что заболеваемость кори везде растет", - сообщила министр здравоохранения.

Она добавила, что отдельной вакцинации для непривитых детей из-за вспышки кори не планируется, поскольку ее проводят системно.

Больше всего, по словам Гиният, заболевших корью детей отмечается в Астане. Ранее медики обращались к родителям из-за этого.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;

родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;

при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2029958-otkuda-kor-zavezli-v-kazahstan-obyasnili-v-minzdrave/