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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Двое детей умерли от кори в Казахстане

Опубликовано:

Младенец держит за руку родителя
Новорожденный. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова сегодня в кулуарах сената подтвердила два случая смерти детей от кори в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова сообщила, что с начала года в Казахстане зарегистрированы более 28 тыс. заболевших корью. Из них 83% – это дети до 14 лет, из них до 80% детей – непривитые.

"Что касается летальных случаев: зарегистрированы два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, своей патологии было много, и тут наложилась корь", – заявила она.

Журналисты поинтересовались, в чем причина такой ситуации с заболеваемостью.

"Корь – это высококонтагиозное заболевание, любое инфекционное заболевание характеризуется своей цикличностью, для кори цикличность – это примерно 5-7 лет. Последняя вспышка заболеваемости у нас отмечалась в 2019 году, также проводилась массовая иммунизация населения. Сейчас у нас 60% заболевших – это дети до 5 лет, поэтому именно эта возрастная категория нуждается в проведении дополнительной массовой иммунизации", – резюмировала Айжан Есмагамбетова.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций, может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2053059-dvoe-detey-umerli-ot-kori-v-kazahstane/

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