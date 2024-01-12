Отказ от прививок из-за религии: Минздрав вызывает теологов к астанчанам

На брифинге в СК Астаны главного санврача столицы спросили, будут ли ужесточать наказание для родителей, отказывающихся от прививок от кори, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нет, таких административных мер у нас законодательно не закреплено. Единственное, проводится разъяснительная работа, конечно же. Каждая поликлиника знает всех своих родителей, которые отказывают от вакцинации. Поликлиникам города рекомендовано тщательно проводить разъяснительную работу", – пояснил санврач Астаны Сархат Бейсенова.

Она добавила, что беседы с родителями проводят в зависимости от причин отказа – кто-то не делает прививок от кори, объясняя это религиозными мотивами, кто-то "начитался в соцсетях".

"Если это по религиозным мотивам, то (разъясняем – прим. ред.) с приглашением теологов, работников мечетей, если это какие-то свои убеждения или начитались возможной и невозможной литературы в соцсетях – тогда, конечно, мы закрепляемся достоверный необходимой литературой и данными и объясняем родителям.

Вот, все, что мы на сегодняшний день можем делать с отказниками - правильно разъяснить необходимость и эффективность вакцинации. А так, конечно, административных каких-либо мер наказания к отказникам на сегодняшний день не предусмотрено", – добавила санврач.

Напомним, что на днях некоторые казахстанцы получили сообщение об "успешной вакцинации" от eGov, при том что прививку они не ставили.

В Минздраве в связи с нынешней эписитуацией по кори ответили, могут ли в Казахстане сделать обязательной вакцинацию детей.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций, может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.