Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Казахстане: что нужно знать

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 22 ноября, в Казахстане началась ревакцинация от COVID-19. Пройдет она в два этапа. Все, что нужно знать о ревакцинации, - в материале NUR.KZ.

Ревакцинация - это получение третьей дозы вакцины против коронавируса.

Как ранее сообщал глава Минздрава, в первую очередь ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур.

Допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

На втором этапе ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию.

Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:

после введения векторных вакцин – через 9 месяцев;

после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через 6 месяцев.

Ранее главный санврач страны подписал постановление, которым утвердил сроки и препараты для ревакцинации в Казахстане.

Жители Алматы могут подать заявку на проведение ревакцинации американской вакциной от компании Pfizer. Сейчас эту вакцину используют лишь для иммунизации подростков, беременных женщин и кормящих мам.

Между тем, столичные врачи рассказали, какой препарат лучше выбрать для ревакцинации. Так, медики рекомендуют перекрестную вакцинацию, иными словами – привиться другим типом вакцины.

"После "Спутника V" ревакцинацию следует проходить через 9 месяцев, потому что это векторная, усиленная вакцина. После отечественной QazVac и китайской Vero Cell – спустя 6 месяцев после получения обоих компонентов. Кто прививался векторной вакциной "Спутник V", тому желательно получить инактивированную QazVac или Vero Cell и наоборот", - объясняла завотделением ВОП столичной поликлиники №15 Гульнар Сыздыкова.

При этом, следует отметить, что без ревакцинации "зеленый" статус в Ashyq исчезнет через год. У прошедших ревакцинацию граждан он будет продлен.

Добавим, что Минздраве пока не определились, нужно ли будет казахстанцам ревакцинироваться от КВИ каждый год.

Но в ведомстве рассказали, будут ли казахстанцев наказывать за отказ от ревакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943238-revaktsinatsiya-ot-covid-19-startovala-v-kazahstane-chto-nuzhno-znat/