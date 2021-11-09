Кого из астанчан в первую очередь ревакцинируют от коронавируса

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Ревакцинация против коронавируса в Казахстане, в том числе и в столице, стартует уже во второй половине ноября. Заведующая отделением ВОП городской поликлиники №15 Гульнар Сыздыкова рассказала, в каком порядке жители города будут ее проходить. Слова специалиста приводит пресс-служба столичного акимата на официальном сайте ведомства.

Как отметила Сыздыкова, ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится в целях укрепления иммунитета в борьбе с КВИ. В первую очередь вакцину, с ее слов, получат уязвимые к болезни категории граждан.

"Прививаться вакциной повторно в первую очередь будут те, кто первыми получили прививки от КВИ – медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов. Все, безусловно, на добровольной основе. Также в числе первоочередных ревакцинацию рекомендуется пройти людям с хроническими заболеваниями, пожилым, поскольку они входят в группу риска", – пояснила Гульнар Сыздыкова.

Специалист отметила, что срок ревакцинации варьируется от 6 до 9 месяцев с момента получения обеих доз вакцины от КВИ. Также, с ее слов, медики рекомендуют перекрестную вакцинацию, иными словами – привиться другим типом вакцины.

"После "Спутника V" ревакцинацию следует проходить через 9 месяцев, потому что это векторная, усиленная вакцина. После отечественной QazVac и китайской Vero Cell – спустя 6 месяцев после получения обоих компонентов.

Кто прививался векторной вакциной "Спутник V", тому желательно получить инактивированную QazVac или Vero Cell и наоборот", – пояснила врач.

Ранее стало известно, как будет проходить ревакцинация в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941346-kogo-iz-astanchan-v-pervuyu-ochered-revaktsiniruyut-ot-koronavirusa/