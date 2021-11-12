Будут ли наказывать казахстанцев за отказ от ревакцинации, ответили в Минздраве

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На онлайн-брифинге в СЦК министра здравоохранения спросили, будут ли проверять и штрафовать казахстанцев, которые не хотят проходить ревакцинацию от коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Алексей Цой заявил, что при ревакцинации проверять людей незачем.

"Ревакцинация не связана сейчас с проверками. Это возможность продлить свою защиту от коронавируса. В чем должна заключаться проверка, если это просто постановка дополнительной вакцины? Граждане уже получили первые дозы, на что проверять? Это просто продление действия вакцины в организме", - ответил он.

Журналисты уточнили, означает ли это, что казахстанцам не выпишут штрафов, если они будут ходить на работу и посещать объекты без ревакцинации.

"Людей и за отсутствие вакцины не штрафовали никогда. Ревакцинация – дело добровольное. Мы уже прошли через пандемию, острые пики, увидели, сколько человек потеряно, сколько заболели. После коронавируса много осложнений. Это право выбора – хотим ли мы дальше быть защищенными", - добавил Цой.

Напомним, в Минздраве сегодня заявили, что без ревакцинации "зеленый" статус в Ashyq у казахстанцев исчезнет через 1 год.

Кроме того, ранее казахстанский ученый говорил о том, что ревакцинация от КВИ, вероятно, будет проходить каждый год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941992-budut-li-nakazyvat-kazahstantsev-za-otkaz-ot-revaktsinatsii-otvetili-v-minzdrave/