Препараты для ревакцинации и ее интервалы утвердили в Казахстане

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Вышло постановление главного санврача Казахстана, которым определяется порядок ревакцинации населения против COVID-19. Документ появился на официальном сайте комитета санэпидконтроля.

Первым делом в постановлении определен контингент населения (группы риска), подлежащий ревакцинации против КВИ. В него входят:

медработники; педагоги; сотрудники силовых структур; персонал и контингент медико-социальных учреждений; лица старше 60 лет; лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ); лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

Следующий момент – ревакцинация проводится типами вакцин (инактивированная, векторная и м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ. При этом допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:

после введения векторных вакцин – через 9 месяцев; после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через 6 месяцев.

К постановлению также прилагается образец нового паспорта вакцинации с учетом повторного получения препарата. Туда добавили новый блок – "Ревакцинация".

Постановление вводится в действие со дня подписания, то есть, с 15 ноября. С полным его текстом можно ознакомиться, скачав документ по ссылке.

Ранее глава Минздрава сообщил, что ревакцинация от коронавируса в Казахстане начнется с 22 ноября. При этом он уточнил, будут ли проверять и штрафовать казахстанцев, которые не хотят проходить ревакцинацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942312-preparaty-dlya-revaktsinatsii-i-ee-intervaly-utverdili-v-kazahstane/