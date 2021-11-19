Новая партия вакцины Pfizer прибыла в Казахстан

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

18 ноября в Алматы прибыла очередная партия вакцины против КВИ Comirnaty производства компании Pfizer. Всего единый дистрибьютор закупил 4,2 млн доз препарата, сообщает официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Казахстана.

Второй партией в страну прибыло 266 760 доз американской вакцины.

Сообщается, что прибывшую вакцину уже распределили по регионам.

"Поставка вакцины Comirnaty осуществляется напрямую на склады управлений здравоохранения регионов. Транспортировка вакцин ведется по принципу холодовой цепи - на каждом из этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима. При этом на каждом уровне – своя ответственная организация и ответственные лица", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, оператором логистики вакцины является международная логистическая компания UPS, являющаяся партнером компании Pfizer. Она специализируется именно на перевозках вакцины Comirnaty. Компания транспортирует препарат в специальных контейнерах Softbox, поддерживающих ультранизкий температурный режим.

Отмечается, что все казахстанские медорганизации, которые будут проводить вакцинацию этим препаратом, подготовлены к принятию вакцины: закуплены морозильные оборудования для хранения в режиме ультранизкой температуры от 60 до 90 градусов ниже нуля.

"Представительство фармацевтической компании Pfizer в Казахстане создало специализированный сайт-руководство на казахском и русском языках о вакцине Comirnaty. На сайте размещена вся информация о вакцине, способах ее применения и хранения, результатах клинических испытаний", - заключили в Минздраве.

Напомним, первая партия вакцины прибыла в Алматы 10 ноября. 12 ноября в южной столице первые подростки и кормящие мамы получили прививки от коронавируса. В Нур-Султане вакцинация детей началась немного позже - 15 ноября.

Ранее мы рассказывали, как подростки и кормящие мамы чувствуют себя после прививки вакциной Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943094-vtoraya-partiya-vaktsiny-pfizer-pribyla-v-kazahstan/