Минздрав: Без ревакцинации "зеленый" статус в Ashyq исчезнет через год

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

На онлайн-брифинге в СЦК представители Минздрава заявили, что до ревакцинации "зеленый" статус в Ashyq будет сохраняться в течение 1 года, даже несмотря на то, что ревакцинироваться рекомендуют через 6-9 месяцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Представителей Минздрава спросили, нужно ли будет казахстанцам теперь ревакцинироваться каждый год – в ведомстве ответили, что пока какой-либо период не определен.

"Пока об этом говорить рано. Пока мы говорим на основании данных, что мы начинаем ревакцинацию в зависимости от полученной вакцины через 6 или 9 месяцев. Далее по мере появления новых данных, эти решения могут быть пересмотрены", - заявила глава комитета МЗ Айжан Есмагамбетова.

Она добавила – в приложении Ashyq "зеленый" статус дается гражданину на 1 год после того, как он привился двумя дозами вакцины.

В случае ревакцинации, по ее словам, "зеленый" статус будет продлен.

"Независимо от ревакцинации в Ashyq предусмотрено: если человек вакцинирован двумя дозами, то статус "зеленый" у него сохраняется в течение года.

Для тех, кто будет ревакцинироваться, мы сейчас рассматриваем возможность продления этого срока. Понятное дело, что он будет продлеваться. Просто сейчас нам будет нужно определить, на какой срок будет продлеваться", - добавила спикер.

Напомним, что ревакцинация в Казахстане начнется с 22 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941989-minzdrav-bez-revaktsinatsii-zelenyy-status-v-ashyq-ischeznet-cherez-god/