"Это не страшно": получившие вакцину Pfizer казахстанцы рассказали о самочувствии

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На прошлой неделе в Казахстане начали привить население вакциной Comirnaty от компании Pfizer. Прививку американским препаратом получают дети старше 12 лет, беременные женщины и кормящие мамы. Те, кто уже прошел иммунизацию, рассказали журналистам о своем самочувствии, передает КТК.

Первую партию вакцины доставили в Алматы 10 ноября. Первые прививки американской вакциной алматинские подростки получили 12 ноября, в Нур-Султане вакцинация Pfizer началась немного позже - 15 ноября. Вместе с детьми иммунизацию прошли также кормящие мамы и беременные женщины.

Журналисты поговорили с теми, кто в числе первых привился от коронавируса новым для Казахстана препаратом.

"Я кормящая мать, сегодня получила вакцину Pfizer под торговым названием Comirnaty. Очень рада, что эта вакцина появилась у нас в Казахстане. Спасибо большое медицинскому персоналу поликлиники, все работают очень слаженно, медсестры, врачи, регистратура, благодарю вас всех. Призываю получить эту вакцину, чувствую себя отлично. Это не страшно, не больно. Каждый гражданин должен проявить социальную ответственность, позаботиться о себе и своих близких", - рассказала астачанка по имени Бегзада.

"Меня зовут Дамир, мне 13 лет. Сегодня первый день вакцинации. Вчера, 15 ноября 2021 года, мне поставили вакцину Pfizer. Я не испытывал никаких сонных ощущений, я так же пью, хожу в школу, ем. Я не против вакцины, так как не хочу заболеть COVID-19", - поделился юный казахстанец Дамир.

"Здравствуйте, меня зовут Карима. Я ученица 10-го класса города Алматы. Я получила вакцину Pfizer в пятницу. Перед тем как ее получать, мы прошли медосмотр: проверили температуру, мое давление, мои родители заполнили все нужные анкеты. После этого мне сделали укол, от которого мне вообще не было больно. Нужно было посидеть 30 минут. Мое здоровье защищено, и я чувствую себя отлично", - рассказала алматинка Карима.

Источник: КТК

Отметим, ранее в правительстве одобрили проект по возможности применения Pfizer на коммерческом рынке – все желающие казахстанцы смогут привиться этой вакциной платно.

Все, что нужно знать о вакцинации детей в Казахстане, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942914-eto-ne-strashno-poluchivshie-vaktsinu-pfizer-kazahstantsy-rasskazali-o-samochuvstvii/