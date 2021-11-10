Ревакцинация от коронавируса стартует в Казахстане 22 ноября

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Глава Минздрава на заседании правительства рассказал, как будет проходить в стране кампания по ревакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой сообщил, что ревакцинация стартует 22 ноября и будет проходить в 2 этапа.

«Учитывая, что в первую очередь были привиты лица из группы риска, то, соответственно, до конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации, ревакцинации подлежат уязвимые группы населения: медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур. Допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ», - пояснил министр.

С учетом начала массовой первичной вакцинации в апреле, добавил Цой, все граждане республики, завершившие первичную вакцинацию (через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации), подлежат ревакцинации с января 2022 года.

В этой связи, по его словам, на втором этапе ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию и у которых подошел срок ревакцинации.

В этой связи глава Минздрава попросил акиматы областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент организовать проведение ревакцинации с 22 ноября текущего года лицам из группы риска, с последующей ревакцинацией остальных групп населения в 2022 году.

Также Цой рассказал, как и где будут прививать подростков против коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941432-revaktsinatsiya-ot-koronavirusa-startuet-v-kazahstane-22-noyabrya/