Алматинцы могут подать заявку на ревакцинацию препаратом Pfizer

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, во время брифинга в РСК, рассказала о том, что взрослое население Алматы может ревакцинироваться вакциной Pfizer. По словам Калыковой, для этого нужно подать заявку в своей поликлинике, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель начальника Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, во время брифинга в РСК, ответила на вопрос журналистов, могут ли взрослые люди ревакцинироваться вакциной Pfizer.

"Если вы хотите ревакцинироваться именно препаратом Pfizer, то для этого вам нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Вас внесут в список желающих и при наличии дополнительных доз этого препарата, вы сможете ревакцинироваться им", - сообщила Калыкова.

Она также добавила, что помимо детей, беременных и кормящих женщин, в категорию населения, для которого доступна вакцинация Pfizer, могут войти лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. Однако, это будет зависеть от дополнительного количества вакцин. Потребность в количестве будет рассчитываться исходя из поданных заявок от населения.

Дополнительные категории, подлежащие вакцинации Pfizer, будут определены Министерством здравоохранения РК и Межведомственной комиссией по недопущению распространения COVID-19.

Напомним, накануне в Алматы прибыла первая партия вакцины Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941706-almatintsy-mogut-podat-zayavku-na-revaktsinatsiyu-preparatom-pfizer/