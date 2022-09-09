Почему вакцину QazVac до сих пор не признала ВОЗ, объяснил Минздрав

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На брифинге СЦК глава Минздрава объяснила, почему казахстанскую вакцину от коронавируса QazVac спустя столько времени все еще не признали в ВОЗ, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Ажар Гиният сообщила, что над этим вопросом все еще работают – ВОЗ дает свои рекомендации.

"Есть требования международные к сертификации вакцин. ВОЗ в прошлом году приезжала, в этом году онлайн-аудит провела.

Сейчас мы их ждем, осенью должна приехать целая миссия ВОЗ и смотреть, как мы производим вакцину, как здесь экспертиза прошла, соответствует ли это международным стандартам.

По миссии ВОЗ, они дают нам рекомендации, что нужно сделать нам в дальнейшем, чтобы ее (вакцину – прим. ред.) сертифицировать. Рекомендации, которые они дали, – мы их сделали, ждем следующую миссию, будем дальше с ними работать", – заявила глава МЗ.

Гиният сообщила, что вопрос о казахстанской вакцине известен гендиректору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу. Казахстанская сторона должна сделать так, чтобы все процедуры по вакцине соответствовали международным стандартам.

В конце июля вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова отметила, что признание вакцины – это достаточно сложный и длительный процесс. По ее словам, это связано с тем, что у ВОЗ очень жесткие требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987034-pochemu-vaktsinu-qazvac-do-sih-por-ne-priznala-voz-obyasnil-minzdrav/