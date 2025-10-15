jitsu gif
    Китай заявил о готовности к торговой войне с США

    Опубликовано:

    Флаги Китая и США
    Иллюстративное фото: Teh Eng Koon/AFP via Getty Images

    В Китае заявили о готовности к торговой войне с США, однако Поднебесная не закрывает дверь для переговоров - об этом изданию РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    Представитель дипмиссии изложил позицию КНР.

    "Что касается торговых войн, позиция Китая последовательна: если есть драка, мы деремся, если переговоры - дверь открыта", - пояснил Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства призвал исправить этот ошибочный подход в отношениях с Китаем и, как можно скорее, продемонстрировать искренность в переговорах.

    По его словам, нужно решать взаимные обеспокоенности через диалог. Он подчеркнул необходимость продвижения здоровых и стабильных отношений между странами.

    "Сотрудничество идет на пользу обеим сторонам, конфликт вредит обеим. Прошлые раунды торговых и экономических консультаций полностью показали, что Китай и США могут найти решения проблем, основываясь на взаимном уважении и равноправии", - считает дипломат.

    Напомним, еще весной Русская служба Би-би-си писала, что Китай дал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

    После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

    Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

    После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

    Вскоре США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

    В конце июля Китай и США провели торговые переговоры, и американская сторона согласилась отменить ряд ограничений для КНР в рамках договоренностей.

    9 октября Китай ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов. После этого Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября.

    На днях министерство коммерции Китая резко отреагировало на новые американские пошлины и назвало их типичным примером "двойных стандартов".

