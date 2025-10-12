jitsu gif
    Китай назвал заявление США о пошлинах примером "двойных стандартов"

    Опубликовано:

    Флаг Китая
    Флаг Китая. Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

    Министерство коммерции Китая резко отреагировало на новые американские пошлины и назвало их типичным примером "двойных стандартов", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Эскалация началась, после того как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на "критически важное программное обеспечение".

    Решение стало реакцией на объявленные Пекином 9 октября новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов. СМИ пишут, что Китай намерен усилить свои позиции в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

    "В течение долгого времени США преувеличивали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли экспортным контролем, предпринимали дискриминационные действия в отношении Китая", — говорится в сообщении.

    В частности, Вашингтон вводил односторонние меры юрисдикции в отношении различных товаров, включая полупроводниковое оборудование и чипы, подчеркнули в министерстве.

    Пекин отметил масштабные различия в торговых ограничениях: американский список контролируемых товаров охватывает более 3 тыс. наименований, тогда как китайский список экспортного контроля товаров двойного назначения включает только около 900 позиций.

    "Умышленные угрозы высоких тарифов — не самый правильный способ ладить с Китаем. Позиция Китая по торговой войне последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся", — добавили в министерстве.

    Китай решил подготовить соответствующий ответ США. В частности, в ответ на американские портовые сборы для китайских судов, которые вступят в силу 14 октября, Китай объявил о введении аналогичных мер для американских судов. В ведомстве считают, что практика США грубо нарушает "принцип равноправия и взаимной выгоды китайско-американских отношений".

