"Обойтись без помощи США невозможно": в НАТО заявили, что запасы вооружения Европы истощены

Запасы вооружений европейских стран истощены из-за оказания поддержки Украине, поэтому Европа все реже передает Киеву оружие из собственных запасов, передает NUR.KZ со ссылкой на Euractiv.

Как пишет издание, Германия стала последней европейской страной, пообещавшей выделить деньги на реализуемую под руководством НАТО программу по поддержанию поставок американского оружия на Украину, поскольку Европа сама испытывает трудности с поставками достаточного количества военной техники и боеприпасов.

"Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и возможности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе", - сообщил один из чиновников НАТО, добавив, что потребность в определенных военных поставках на Украине крайне острая.

Также отмечается, что сейчас Европа все реже передает Украине оружие из собственных запасов, полагаясь на закупки вооружений из-за рубежа.

"В отличие от начала войны, когда большая часть помощи поступала непосредственно из запасов стран, теперь Европа намного больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий", - рассказал Таро Нишикава, возглавляющий проект по отслеживанию поддержки Украины.

Он полагает, что проблема дефицита вооружений в странах Европы в перспективе может быть решена за счет нового механизма закупок странами ЕС военной продукции для Украины у США.

Напомним, 2 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

Позже в Госдепе заявили, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью.

На новости отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

10 июля стало известно, что Трамп поручил возобновить поставки оружия Украине. СМИ писали, что он и не знал об указании главы Пентагона.

Затем президент США заявил, что за поставку Украине дополнительного оружия заплатят страны Европы. И он также прокомментировал информацию о предоставлении Украине ракет большой дальности.

