"Обойтись без помощи США невозможно": в НАТО заявили, что запасы вооружения Европы истощены

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Обойтись без помощи США невозможно": в НАТО заявили, что запасы вооружения Европы истощены

    Опубликовано:

    Мужчина заряжает автомат
    Оружие. Иллюстративное фото: Jacob Silberberg/Getty Images

    Запасы вооружений европейских стран истощены из-за оказания поддержки Украине, поэтому Европа все реже передает Киеву оружие из собственных запасов, передает NUR.KZ со ссылкой на Euractiv.

    Как пишет издание, Германия стала последней европейской страной, пообещавшей выделить деньги на реализуемую под руководством НАТО программу по поддержанию поставок американского оружия на Украину, поскольку Европа сама испытывает трудности с поставками достаточного количества военной техники и боеприпасов.

    "Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и возможности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе", - сообщил один из чиновников НАТО, добавив, что потребность в определенных военных поставках на Украине крайне острая.

    Также отмечается, что сейчас Европа все реже передает Украине оружие из собственных запасов, полагаясь на закупки вооружений из-за рубежа.

    "В отличие от начала войны, когда большая часть помощи поступала непосредственно из запасов стран, теперь Европа намного больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий", - рассказал Таро Нишикава, возглавляющий проект по отслеживанию поддержки Украины.

    Он полагает, что проблема дефицита вооружений в странах Европы в перспективе может быть решена за счет нового механизма закупок странами ЕС военной продукции для Украины у США.

    Напомним, 2 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

    Позже в Госдепе заявили, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью.

    На новости отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

    10 июля стало известно, что Трамп поручил возобновить поставки оружия Украине. СМИ писали, что он и не знал об указании главы Пентагона.

    Затем президент США заявил, что за поставку Украине дополнительного оружия заплатят страны Европы. И он также прокомментировал информацию о предоставлении Украине ракет большой дальности.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация в Украине
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.